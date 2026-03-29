Fótbolti

Hildur fór í fýlu­ferð til Tenerife

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Landsliðskonan á Costa Adeje í dag. 
Landsliðskonan á Costa Adeje í dag.  madrid cff

Hildur Antonsdóttir og stöllur í Madrid CFF þurftu að sætta sig við 2-0 tap gegn Costa Adeje Tenerife í 24. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Hildur byrjaði leikinn í stöðu djúpliggjandi miðjumanns og spilaði 65 mínútur áður en henni var skipt af velli. Staðan var þá orðin 2-0 en Madrid CFF fékk tækifæri til að minnka muninn skömmu síðar, vítaspyrnan klikkaði hins vegar.

Natalia Ramos Álvarez skoraði bæði mörk heimakvenna á Costa Adeje. Fyrra markið skoraði hún eftir stoðsendingu frá Bárbara Flores og hið seinna eftir stoðsendingu frá Violeta Quiles.

Liðinu frá Tenerife tókst með sigrinum að saxa á forskot Real Sociedad sem situr í þriðja sæti deildarinnar á eftir Real Madrid og Barcelona. Madrid CFF er hins vegar í 10. sætinu.

Næsti leikur Madrid CFF er nágrannaslagur við Real Madrid. Hildur kemur svo hingað til lands og spilar með íslenska landsliðinu gegn Úkraínu og Englandi.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið