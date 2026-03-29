Hildur Antonsdóttir og stöllur í Madrid CFF þurftu að sætta sig við 2-0 tap gegn Costa Adeje Tenerife í 24. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Hildur byrjaði leikinn í stöðu djúpliggjandi miðjumanns og spilaði 65 mínútur áður en henni var skipt af velli. Staðan var þá orðin 2-0 en Madrid CFF fékk tækifæri til að minnka muninn skömmu síðar, vítaspyrnan klikkaði hins vegar.
Natalia Ramos Álvarez skoraði bæði mörk heimakvenna á Costa Adeje. Fyrra markið skoraði hún eftir stoðsendingu frá Bárbara Flores og hið seinna eftir stoðsendingu frá Violeta Quiles.
Liðinu frá Tenerife tókst með sigrinum að saxa á forskot Real Sociedad sem situr í þriðja sæti deildarinnar á eftir Real Madrid og Barcelona. Madrid CFF er hins vegar í 10. sætinu.
Næsti leikur Madrid CFF er nágrannaslagur við Real Madrid. Hildur kemur svo hingað til lands og spilar með íslenska landsliðinu gegn Úkraínu og Englandi.
View this post on Instagram A post shared by Madrid Club de Fútbol Femenino (@madrid_cff)
