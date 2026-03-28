Barcelona vill kaupa hetju Kósovó

Kósovó steig stórt skref í átt að þátttöku á HM í sumar með 3-4 sigri gegn Slóvakíu. Framherjinn Fisnik Asllani átti stóran þátt í sigrinum og Barcelona vill kaupa kappann.
Asllani skoraði annað mark Kósovó eftir að liðið hafði tvisvar lent undir gegn Slóvakíu í gærkvöld. Leiknum lauk svo með 3-4 sigri Kósovó og liðið mætir Tyrklandi á útivelli í úrslitaleik upp á sæti á HM.
Umboðsmaðurinn Ayman Dahmani var ofboðslega stoltur af Asllani eftir leik og talaði mögulega aðeins af sér þegar hann staðfesti áhuga Barcelona á framherjanum.
„Barcelona er áhugasamt um að fá hann til liðsins og við höfum verið í samskiptum við Katalóníuklúbbinn,“ sagði umboðsmaðurinn og bætti við að Barcelona þyrfti að greiða klásúluverðið til að festa kaup.
Talið er að þessi 22 ára gamli framherji Hoffenheim sé falur fyrir um 25 til 29 milljónir evra. Hann hefur skorað níu mörk og lagt upp sex mörk í 28 leikjum með Hoffenheim á þessu tímabili.
Barcelona er í leit að framherja í sumar. Robert Lewandowski er ekki að yngjast og talið er að Julian Alvarez, framherji Atlético Madrid, sé helsta skotmarkið. Asllani gæti þó orðið fyrir valinu enda mun ódýrari kostur og ólíklegt þykir að Atlético vilji selja Alvarez.