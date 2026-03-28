Baulað á Ben White: „Við stöndum með honum“

Ben White átti mjög viðburðaríka endurkomu í enska landsliðið í gærkvöldi og var baulaður af velli en liðsfélagar hans standa með honum.
Ben White hafði ekki komið við sögu fyrir enska landsliðið síðan hann lenti í útistöðum við aðstoðarþjálfara Englands á HM 2022. White yfirgaf mótið í Katar og gaf ekki kost á sér aftur fyrr en Tomas Tuchel tók við þjálfarastöðunni í fyrra.
Hann kom inn af varamannabekknum í æfingaleik gegn Úrúgvæ í gær og skoraði þar sitt fyrsta landsliðsmark, en braut síðan á Federico Valverde og gaf frá sér vítaspyrnu. Úrúgvæ skoraði úr vítinu og leiknum lauk því með 1-1 jafntefli.
Bæði þegar hann kom inn á og einnig eftir leik fékk White að heyra hressilegt baul frá stuðningsmönnum. Liðsfélagar hans hafa nú komið White til varnar.
„Við stöndum saman í þessu og styðjum hvorn annan. Ég hef lent í þessu sjálfur en þetta er líka bara hluti af því að spila fyrir enska landsliðið. Sumir áhorfendur vita ekki einu sinni hvers vegna þeir eru að baula, þeir hlusta á eitthvað sem er sagt í fjölmiðlum og oft er það ekki satt,“ sagði Henderson.
„Fáir vita hvað gekk raunverulega á þegar við vorum í Katar og við leysum svona mál innanbúða. Ben hefur verið frábær síðan hann sneri aftur og við stöndum með honum,“ sagði Henderson.