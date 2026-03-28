Barcelona verður án Brasilíumannsins Raphinha í komandi leikjum gegn Atlético Madrid í Meistaradeildinni eftir að framherjinn verður frá í fimm vikur vegna tognunar aftan í læri.
Raphinha meiddist í fyrri hálfleik í 2-1 tapi Brasilíu gegn Frakklandi í vináttuleik á fimmtudagskvöld.
Eftir að hafa verið tekinn af velli í hálfleik staðfestu rannsóknir læknateymis Brasilíu á föstudag að um væri að ræða meiðsli aftan í hægra læri.
Raphinha mun nú snúa aftur til Barcelona í meðferð en hann mun ekki spila aftur fyrr en í maí og missir því af nokkrum stórleikjum með félagsliði sínu.
Barça mætir Atlético þrisvar sinnum á næstu vikum, en það byrjar með ferð á Metropolitano næsta laugardag þar sem liðið reynir að halda fjögurra stiga forskoti sínu á Real Madrid á toppi spænsku deildarinnar.
Þeir mæta svo Atlético aftur í tveimur leikjum í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Fyrri leikurinn er áætlaður á Nývangi þann 8. apríl og seinni leikurinn í Madríd þann 14. apríl.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ❗️Raphinha has a right hamstring injury, as confirmed by medical tests carried out by the Brazilian Football Federation (CBF) following the discomfort he experienced during the Brazil v France match in Boston on Thursday.The player is… pic.twitter.com/5YLeb0yxGf— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2026
Ef Barcelona vinnur það einvígi myndu þeir taka á móti Arsenal eða Sporting CP í fyrri leik undanúrslitanna í lok apríl, með seinni leikinn á útivelli í byrjun maí, leiki sem Raphinha myndi líklega einnig missa af.
Þetta er í þriðja sinn á þessu tímabili sem Raphinha, sem hefur skorað 19 mörk í 31 leik á tímabilinu, meiðist aftan í hægra læri.
Hann missti af þrettán leikjum með félagsliði og landsliði á milli september og nóvember og svo aftur þremur leikjum í janúar og febrúar.
Marcus Rashford gæti hagnast á nýjustu meiðslum Raphinha en enski framherjinn er líklegastur til að taka stöðu hans vinstra megin í sókninni, þó að þjálfarinn Hansi Flick hafi aðra möguleika.
Dani Olmo og Fermín López hafa báðir verið notaðir á kantinum áður, sem og Ferran Torres, á meðan João Cancelo og Roony Bardghi eru einnig kandídatar til að spila þar ef þörf krefur.