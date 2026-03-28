Fótbolti

Á­fall fyrir Barcelona

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Raphinha er algjör lykilmaður hjá Barcelona og liðið mun því sakna hans mikið.
Raphinha er algjör lykilmaður hjá Barcelona og liðið mun því sakna hans mikið. Getty/ Alex Caparros

Barcelona verður án Brasilíumannsins Raphinha í komandi leikjum gegn Atlético Madrid í Meistaradeildinni eftir að framherjinn verður frá í fimm vikur vegna tognunar aftan í læri.

Raphinha meiddist í fyrri hálfleik í 2-1 tapi Brasilíu gegn Frakklandi í vináttuleik á fimmtudagskvöld.

Eftir að hafa verið tekinn af velli í hálfleik staðfestu rannsóknir læknateymis Brasilíu á föstudag að um væri að ræða meiðsli aftan í hægra læri.

Raphinha mun nú snúa aftur til Barcelona í meðferð en hann mun ekki spila aftur fyrr en í maí og missir því af nokkrum stórleikjum með félagsliði sínu.

Barça mætir Atlético þrisvar sinnum á næstu vikum, en það byrjar með ferð á Metropolitano næsta laugardag þar sem liðið reynir að halda fjögurra stiga forskoti sínu á Real Madrid á toppi spænsku deildarinnar.

Þeir mæta svo Atlético aftur í tveimur leikjum í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Fyrri leikurinn er áætlaður á Nývangi þann 8. apríl og seinni leikurinn í Madríd þann 14. apríl.

Ef Barcelona vinnur það einvígi myndu þeir taka á móti Arsenal eða Sporting CP í fyrri leik undanúrslitanna í lok apríl, með seinni leikinn á útivelli í byrjun maí, leiki sem Raphinha myndi líklega einnig missa af.

Þetta er í þriðja sinn á þessu tímabili sem Raphinha, sem hefur skorað 19 mörk í 31 leik á tímabilinu, meiðist aftan í hægra læri.

Hann missti af þrettán leikjum með félagsliði og landsliði á milli september og nóvember og svo aftur þremur leikjum í janúar og febrúar.

Marcus Rashford gæti hagnast á nýjustu meiðslum Raphinha en enski framherjinn er líklegastur til að taka stöðu hans vinstra megin í sókninni, þó að þjálfarinn Hansi Flick hafi aðra möguleika.

Dani Olmo og Fermín López hafa báðir verið notaðir á kantinum áður, sem og Ferran Torres, á meðan João Cancelo og Roony Bardghi eru einnig kandídatar til að spila þar ef þörf krefur.

