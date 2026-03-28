Fótbolti

Unnu þrjá­tíu núll í fær­eysku Meistara­deildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Julia Naomi Mortensen skoraði sex mörk fyrir HB í leiknum. Havnar Bóltfelag

Kvennalið HB frá Þórshöfn setti nýtt met í fyrstu umferð færeysku deildarinnar í ár. Samkeppnisaðilar þeirra unnu 11-0 sigur í fyrstu umferð en voru samt í öðru sæti.

Færeyska kvennadeildin er farin af stað, mánuði á undan Bestu deild kvenna hér heima.

Það er óhætt að segja að úrslitin í fyrstu umferðinni sýni mikinn getumun á liðum deildarinnar.

HB Þórshöfn vann 30-0 sigur á sameiginlegu liði FC Hoyvík/EB‑Streymi í fyrstu umferðinni eftir að hafa verið 12-0 yfir í hálfleik. Staðan var orðin 7-0 eftir hálftíma leik og HB skoraði þrjú mörk í uppbótartíma fyrri hálfleiks og þrjú mörk í uppbótartíma seinni hálfleiks.

Julia Naomi Mortensen skoraði sex mörk fyrir HB, tvö í fyrri og fjögur í seinni en Lý Gray Djurhuus var með fernu eins og Brá Zakariasardóttir.

Það ótrúlega við þessi úrslit er kannski sú staðreynd að KÍ frá Klaksvík vann 11-0 sigur í sínum fyrsta leik en það nægði samt ekki til að vera á toppnum eftir fyrstu umferð.

Færeyski boltinn

