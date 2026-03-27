Linda Líf Boama var valin í íslenska landsliðshópinn í fyrsta sinn í dag. Landsliðsþjálfarinn er spenntur að kynnast nýliðanum og hefur fylgst lengi með Lindu Líf.
Leikmannahópur Íslands fyrir leiki gegn Úkraínu og Englandi í undankeppni HM var tilkynntur í dag.
Linda Líf var þar á meðal leikmanna og landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson sagði á fundinum að hann hefði fylgst lengi með henni. Hún væri spennandi leikmaður sem myndi koma inn í landsliðið í hlutverki framherja.
„Linda Líf er áhugaverður leikmaður. Hún hefur verið svolítinn tíma í meiðslabasli, fengið höfuðhögg og annað. Maður hefur fylgst með henni í nokkuð mörg ár og það er í fyrsta skipti núna sem hún er að ná góðri samfellu í sinn leik. Mér fannst þetta bara tilvalið tækifæri til að skoða hana,“ sagði Þorsteinn á blaðamannafundinum.
„Mér finnst búið að vera stígandi í hennar leik síðustu tvö ár. Ég er bjartsýnn á að hún muni koma með jákvæða strauma inn í hópinn hjá okkur og verði upp á sitt besta,“ bætti Þorsteinn við í viðtali eftir fundinn.
Nánar verður fjallað um landsliðsverkefnið og leikmannahópinn í Sportpakka Sýnar í kvöld.