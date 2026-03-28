Leik lokið: Kanada - Ísland 2-2 | Jafntefli í Toronto Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 28. mars 2026 16:46 Jón Dagur Þorsteinsson fær hér harðar móttökur frá All Ahmed í leiknum í kvöld. Getty/Steve Russell Ísland gerði 2-2 jafntefli við Kanada í vináttuleik í Toronto í dag. Orri Steinn Óskarsson átti frábæra endurkomu í landsliðið eftir langa fjarveru og skoraði bæði mörk Íslands. Leikurinn byrjaði hægt en Kanada var meira með boltann á upphafsmínútunum og þurfti Elías Rafn Ólafsson að verja nokkur skot en aldrei hættulegt fyrir Elías. Á 9. mínútu komst Orri Steinn Óskarsson inn í sendingu Kamal Miller í vörn Kanada og komst þá einn í gegn og kláraði færið örugglega framhjá Dayne St. Clair í marki Kanada. Orri tvöfaldaði svo forystu Íslands á 21. mínútu en Mikael Egill Ellertsson átti þá frábæra sendingu á Orra Stein sem afgreiddi færið með föstu skoti rétt fyrir innan vítateig. Kanada hélt boltanum mestan hluta fyrri hálfleiksins og sótti meira en Ísland var hins vegar skipulagt í vörninni. Staðan var því 0-2 fyrir Íslandi og þannig stóðu leikar í hálfleik. Kanada byrjaði seinni hálfleik af krafti og var meira með boltann líkt og í fyrri hálfleik. Á 66. mínútu fékk Kanada vítaspyrnu þegar Mikael Egill gerðist brotlegur í eigin vítateig. Jonathan David steig þá á punktinn og minnkaði muninn fyrir Kanada. Á 75. mínútu fékk Kanada annað víti og í þetta skipti Hörður Björgvin Magnússon dæmdur brotlegur. Jonathan David steig þá aftur á vítapunktinn og skoraði af öryggi og jafnaði leikinn, 2-2. Tajon Buchanan fékk að líta beint rautt spjald á 81. mínútu eftir að hafa farið með olnbogann í Mikael Egil Ellertsson. Ísland lék því manni fleiri síðustu mínúturnar. Liðið reyndi að nýta sér það og fékk fínt tækifæri þegar Brynjólfur Willumsson átti skot á lokamínútunni en markvörður Kanada varði vel. Ísland fékk þá sína fyrstu hornspyrnu í leiknum en tókst ekki að nýta sér hana. 2-2 jafntefli niðurstaðan eftir fjörugan leik en Ísland fékk þrjú færi í leiknum og skoraði úr tveimur þeirra. Atvik leiksins Fyrri vítaspyrnan sem Kanada fékk má teljast ansi harður dómur. Stjörnur og skúrkar Orri Steinn Óskarsson nýtti bæði færin sín ofboðslega vel og átti góða innkoma eftir langa fjarveru. Honum tókst að sýna í kvöld hversu mikilvægur hann er fyrir þetta landslið. Stemning og umgjörð Um það bil þrjátíu þúsund manns gerðu sér ferð á völlinn í Toronto og heimamenn eru greinilega byrjaðir að undirbúa sig fyrir HM. Dómarar Bandarískt þríeyki dæmdi leikinn í dag. Nokkuð um skrítnar dómaraákvarðanir en lítið hægt að kvarta yfir því. Landslið karla í fótbolta Kanada