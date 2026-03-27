Ung kona á Spáni fékk aðstoð við að deyja í gær, eftir langa baráttu fyrir dómstólum. Konan, Noelia Castillo, 25 ára, hafði fengið umsókn sína um dánaraðstoð samþykkta árið 2024 en málið hefur verið á bið síðan vegna andmæla föður hennar.
Castillo átti erfiða barnæsku, glímdi við andlega erfiðleika eftir skilnað foreldra sinna og var oftsinnis vistuð utan heimilis. Þá var henni nauðgað af fyrrverandi kærasta sínum til fjögurra ára og skömmu síðar af þremur mönnum á næturklúbbi.
Hún gerði tilraun til að fremja sjálfsvíg eftir hópnauðgunina, með því að stökkva út um glugga fjölbýlishúss, og lamaðist frá mitti og niður. Castillo sagðist hafa verið afar verkjuð og þjáð eftir það og óskaði því eftir að fá að deyja.
„Ég vil fara í friði og hætta að þjást,“ sagði Castillo í samtali við spænskan miðil. Fjölskylda hennar væri á móti dánaraðstoð en velferð hennar hlyti að vera jafn mikilvæg og tilfinningar fjölskyldu hennar.
Faðir Noeliu, Geronimo Castillo, höfðaði mál fyrir dómi með fulltingi íhaldssamra samtaka lögmanna og hélt því fram að andleg veikindi dóttur hans gerðu hana óhæfa til að taka svo afdrifaríka ákvörðun.
Málið rataði alla leið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, sem hafnaði kröfu Geronimo.
Dánaraðstoð var heimiluð með lögum á Spáni árið 2021, þrátt fyrir mikla andstöðu hópa íhaldsmanna og kaþólskra.
Umsækjendur um aðstoðina verða að skila inn tveimur beiðnum með fimmtán daga millibili og ræða við heilbrigðisstarfsmenn sem hafa ekki áður komið að málum viðkomandi. Ef þeir eru samþykkir þarf viðkomandi að sækja um til sérfræðinefndar, sem hefur lokavald í málinu.
