Forseti Bandaríkjanna lýsti Sómölum sem „heimsku fólki“ sem stælu af Bandaríkjamönnum og kæmu frá „viðbjóðslegu“ landi þegar hann ræddi við fréttamenn í gær. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem forsetinn hefur uppi rasísk gífuryrði um Sómali og land þeirra.
Donald Trump ræddi við blaðamenn á ríkisstjórnarfundi í gær en hann var að nafninu til um stríðsrekstur Bandaríkjastjórnar gegn Íran. Talið barst hins vegar að Minnesota-ríki þangað sem alríkisstjórn Trump sendi vopnað lið í vetur í stærstu innflytjendarassíu seinni ára í Bandaríkjunum.
Ástæðan fyrir því Minnesota varð fyrir valinu sem skotmark aðgerðanna virðist að minnsta kosti að hluta til vera gremja Trump vegna umfangsmikilla fjársvikamála sem tengjast góðgerðastarfi í Minnesota þar sem fólk af sómölskum uppruna var á meðal gerenda. Trump og bandamenn hafa þó stórlega ýkt umfang þess.
Trump: "In Minnesota, it's very Somalia-oriented. These people come from a crooked country, disgusting country, one of the worst countries in the world. They come to our country -- low IQs -- and they rob us blind. Stupid people, and they rob us blind."[image or embed]— Aaron Rupar (@atrupar.com) March 26, 2026 at 3:53 PM
Lýsti Trump Minnesota sem afar „Sómalíumiðuðu“ á fundinum í gær.
„Þetta fólk kemur frá spilltu landi, ógeðslegu landi, einu af versta landi í heimi, sem viðurkennt er að sé á meðal verstu landa í heimi, sumir segja versta landi í heimi. Það á engan pening, það á ekkert. Það kemur inn í landið okkar, með lága greindarvísitölu, og það rýir okkur inn að skinni. Heimskt fólk og það rýir okkar inn að skinni,“ sagði Trump.
Forsetinn sagði spilltan dómsmálaráðherra Minnesota ástæðu þess að þessir þjófóttu Sómalir, að hans mati, kæmust upp með glæpi sína. Vísaði hann þar til Keith Ellison, dómsmálaráðherra Minnesota. Hann er demókrati og svartur.
Trump hefur ítrekað farið ófögrum orðum um Sómalíu og Sómali á undanförnum misserum. Sómalía var ennfremur eitt þeirra ríkja sem Trump lýsti sem „skítalöndum“ á fyrra kjörtímabili hans eins og frægt er orðið.
Þá hefur hann sérstaka óbeit á Ilhan Omar, fulltrúadeildarþingkonu Demókrataflokksins frá Minnesota. Hún kom sem hælisleitandi til Bandaríkjanna frá Sómalíu þegar hún var þrettán ára gömul.
Omar var ein fjögurra þingkvenna demókrata sem Trump sagði að ættu að fara „heim til sín“ árið 2019 þrátt fyrir að Omar væri sú eina þeirra sem væri fædd utan Bandaríkjanna. Hinar þrjár áttu það sameiginlegt að vera ekki hvítar.