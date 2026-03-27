Leiðtogafundur svonefndra Sameiginlegra viðbragðssveita (JEF) verður haldinn á Íslandi í fyrsta skipta á næsta ári. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, lagði boðið fram og þekktust leiðtogar JEF-ríkjanna það á fundi í Helsinki í gær.
JEF er vettvangur ríkja í Norður-Evrópu um öryggi og varnir undir forystu Breta. Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Holland eiga aðild að viðbragðssveitunum. Leiðtogar ríkjanna funduðu í Helsinki að boði Alexanders Stubb, forseta Finnlands, í gær.
Kristrún segir um boðið til Íslands á næsta ári í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu að það sé leið fyrir Ísland að leggja lóð á vogarskálarnar í samstarfinu. Þannig verði sjónum einnig beint að Norðurslóðum.
„Við ræddum mikið um öryggi og varnir á Norðurslóðum. Það er dýrmætt fyrir okkur Íslendinga að eiga bandamenn sem sýna landfræðilegri legu okkar skilning. Skilja hvernig íslenska módelið virkar. Skilja hvað það er sem við gerum vel – og hvað það er sem hentar okkur síður. Um þetta snýst einmitt gott samstarf. Þegar fólk vinnur saman á grundvelli eigin styrkleika. Þannig styrkjum við öryggi og varnir Íslands. Og sköpum gott samfélag,“ skrifaði Kristrún í færslu á samfélagsmiðli á leið heim af fundinum.
Á fundinum í Helsinki var meðal annars rætt um stuðning ríkjanna við Úkraínu en þau hafa sent hergögn og búnað til Úkraínu auk þess að þjálfa þarlent varnarlið.
Ógn af svonefndum fjölþáttahernaði Rússa var einnig ofarlega á baugi á fundinum. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, tilkynnti að ríkisstjórn hans hefði loks ákveðið að beita sér af aukinni hörku gegn svonefndum skuggaflota Rússa.