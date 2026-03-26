Neita að afhenda dóma lögreglumanna Árni Sæberg skrifar 26. mars 2026 13:37 Aníta Rut í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Anton Brink Héraðsdómur Reykjaness neitar að afhenda dóma í málum tveggja lögreglumanna, þrátt fyrir skýrar reglur um rétt almennings um að fá afhent afrit úr dómabókum. Aníta Rut Harðardóttir var sakfelld og dæmd til sektargreiðslu fyrir óheimilar uppflettingar í málaskrá lögreglu en hinn lögreglumaðurinn var sýknaður. Aníta Rut var ákærð fyrir að hafa flett upp málum í upplýsingakerfi lögreglunnar, LÖKE, sem tengdust nákomnum vandamanni hennar. Hún var grunuð um að hafa skoðað upplýsingar um fólk og mál þeim tengd, án þess að uppflettingarnar tengdust starfi hennar og þannig misnotað sér stöðu sína. Hún opnaði sex mál og skoðaði 23 bókanir tengdar þeim. Hún hefur áður vakið mikla athygli í fjölmiðlum, þegar myndir birtust af henni með umdeilda fána á einkennisbúningi sínum. Þá hefur hún verið áminnt fyrir niðrandi ummæli um þolendur kynferðisbrota. Reyndur í skyggingum Hinn lögreglumaðurinn var ákærður fyrir að hafa látið koma fyrir hlerunarbúnaði í bifreið manns sem var til rannsóknar, án dómsúrskurðar. Hann hafi hljóðritað það sem fram fór í bifreiðinni og brotið þannig gegn friðhelgi einkalífs eigandans. Samkvæmt heimildum fréttastofu er hann reyndur í svokölluðum skyggingum, rannsóknarúrræði sem felst í stöðugu eftirliti með ferðum þess sem grunaður er um brot. „Ekki er hægt að afhenda dóma í þessum málum“ Dómar í málum lögreglumannanna voru kveðnir upp þann 19. mars síðastliðinn en þeir hafa ekki verið birtir á vef dómstólanna. Ríkisútvarpið greindi frá niðurstöðum þeirra. Vísir óskaði eftir því að fá afrit af dómunum afhent en var neitað um þá beiðni. „Ekki er hægt að afhenda dóma í þessum málum. Í máli S-2904/2025 [Anítu] var dómfelldu gerð sektarrefsing og verður dómur því ekki birtur frekar en aðrir slíkir dómar. Þá tók dómstjóri ákvörðun í máli S-2905/2025 [hins lögreglumannsins] að dómur yrði ekki birtur vegna viðkvæmra upplýsinga sem víða koma fram í dóminum, sbr. 7.gr. reglna Dómstólasýslunnar nr. 3/2022,“ segir í svari dómstólsins við beiðninni. Vísa í aðrar reglur en þær sem gilda Þar vísar dómstóllinn í reglur um Dómstólasýslunnar um birtingu úrlausna á vef dómstólanna en um afhendingu dóma gilda reglur Dómstólasýslunnar um aðgang almennings að gögnum og upplýsingum um einstök mál hjá Landsrétti og héraðsdómstólum eftir að þeim er endanlega lokið nr. 6/2024, að sögn Dómstólasýslunnar. Þar segir eftirfarandi í 4. gr. : Almenningur á rétt á að fá afhent gegn greiðslu gjalds afrit af ákæru og greinargerð ákærða sem og staðfest endurrit úr dómabók og af úrskurðum og ákvörðunum sem færðar hafa verið í þingbók. Undantekning á þeim rétti í 2. mgr. 4.gr. er tæmandi talin og gildir aðeins um ákæru og greinargerð. Tölvubréfi Vísis til dómstólsins þar sem þessum sjónarmiðum er komið á framfæri hefur ekki verið svarað. 