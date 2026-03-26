Hjalti J. Guðmundsson, skrifstofustjóri reksturs og umhirðu hjá Reykjavíkurborg, segir vel ganga að halda helstu stofnleiðum auðum. Vetrarþjónusta fari á fullt um hádegisbil svo helstu stofnæðar, fyrir bíla, gangandi og hjól, verði greiðar þegar umferð hefst að nýju þegar viðvörun rennur úr gildi um 13.
„Fólk virðist hafa tekið tilmælum vel,“ segir Hjalti en víðast hvar er verulega lítil umferð.
„Skyggni er mjög lélegt og það er alltaf að auka við veðrið. Skyggnið er verra eftir því sem þú verður austar og norðar. Við erum að halda úti þjónustunni, okkar fólk er að reyna að ryðja og salta stofn- og tengibrautir og það gengur ágætlega að mér skilst af því að umferðin er lítil,“ segir hann.
„En gagnsemin verður mest þegar þessu veðri er að ljúka“, segir hann. Hann segir vetrarþjónustu meta stöðuna á hverjum tíma og þau ráðist á kerfið þegar þessu slotar. Svo eigi að frysta á morgun og það sé ekki gott.
„Við reynum að gera okkar besta til að ryðja stofnaleiðir bæði bílamegin og hjóla- og göngustíga.“
Hann segir næsta skammt á laugardag, það verði ekki eins hvasst en það verði hugað að því þegar nær dregur. Hann segir vélarnar vel þola veðrið.
„En það dregur fljótt í og þó að þeir myndu ryðja í gegnum einhvern götukafla í efri byggð yrði hann fljótt aftur ófær því það safnast í ruðningsfarið. Upp úr hádegi setjum við mjög mikinn aukinn damp og þegar við sjáum að þessu er að slota ráðumst við á þetta með hefðbundnu verklagi. Nú fylgjumst við með og eiginlega bíðum þetta af okkur. Það er frábært að sjá hversu vel fólk hefur tekið tilmælum og haldið sig heima,“ segir Hjalti að lokum og segir það gera þeirra verkefni miklu auðveldara.
„Það má alveg hrósa fólki mikið fyrir þetta.“
Hægt er að fylgjast með nýjustu vendingum af veðri í vaktinni á Vísi hér að neðan.