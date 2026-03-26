Fjölda vega á Suður- og Suðvesturlandi hefur verið lokað og þá tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan 7, vegna suðaustan og austan illviðris sem gengur yfir landið í dag. Á Vestfjörðum er gert ráð fyrir að veður versni upp úr klukkan 11. Varað er við ferðalögum þar sem appelsínugular viðvaranir verða í gildi.
Lokað er um Kjalarnes, Hellisheiði, Þrengsli, Mosfellsheiði, Suðurstrandaveg, Hvalfjarðargöng, Hafnarfjall, Holtavörðuheiði, Bröttubrekku og Fróðárheiði.
Þá er óvissustig á Reykjanesbraut til klukkan 12, sem þýðir að vegurinn gæti lokast með stuttum fyrirvara.
Veðurstofa spáir suðaustan og austan 18-28 m/s undir morgun, hvassast suðvestantil. Talsverð snjókoma eða slydda, einkum suðaustan- og austanlands, en skúrir um landið sunnan- og vestanvert síðdegis. Hægari og úrkomuminna um landið norðaustanvert. Snýst í sunnan 8-15 eftir hádegi með slydduéljum, en austan hvassviðri og snjókoma norðan- og austantil fram á kvöld. Hlýnar í veðri, hiti um eða yfir frostmarki síðdegis.
