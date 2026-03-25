Bíll í ljósum logum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Eldur kviknaði í sendiferðabíl í Mosfellsbæ. Slökkvistarfi er lokið.

„Það fór dælubíll á staðinn og slökkti eld í bíl,“ segir Birkir Árnason, varðstjóri í aðgerðastjórn slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu.

Tilkynning barst klukkan hálf eitt. Slökkvistarfi á vettvangi er lokið en bíllinn er ekki ökuhæfur svo flytja þarf hann á brott.

Enginn slasaðist að sögn Birkis.

