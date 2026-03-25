Þau skipa lista Miðflokksins í Reykjanesbæ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. mars 2026 13:13 Þau skipa efstu sex sætin. Miðflokkurinn Miðflokkurinn í Reykjanesbæ hefur greint frá því hverjir skipa lista þeirra í komandi sveitarstjórnarkosningum. Gunnlaugur Kárason, kennari og viðskiptafræðingur, leiðir lista flokksins og í öðru sæti er Rúnar Fossádal Árnason. Þetta er í þriðja skiptið sem flokkurinn býður fram í Reykjanesbæ en hann bauð einnig fram lista í sveitarstjórnarkosningum árin 2018 og 2022. Hann fékk einn fulltrúa árið 2018 en engan 2022. Listinn í heild sinni: 1. Gunnlaugur Kárason, kennari og viðskiptafræðingur 2. Rúnar Fossádal Árnason, rannsóknarlögreglumaður 3. Sigrún Þorsteinsdóttir, þjónustufulltrúi og félagsliði 4. Bjarni Gunnólfsson, framreiðslumaður 5. Matthildur Júlía Matthíasdóttir, ummönnunaraðili 6. Brynjólfur Sveinn Ívarsson, lögfræðingur 7. Davíð Brár Unnarsson, flugstjóri hjá Icelandair 8. Aðalgeir Jónsson, flugvirki hjá Icelandair 9. Guðdís Eiríksdóttir, verslunarstjóri hjá Kaffitár 10. Bjarni Geir Bjarnason, framkvæmdastjóri 11. Elísa Margrét Johnsen, níu barna móðir 12. Jón Ragnar Reynisson, rafvirkjameistari og einn af eigendum Nesraf ehf 13. Þorsteinn Ingi Hjálmarsson, vélfræðingur og kennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja 14. Sigurður Jón Sigmundsson, rafvirki hjá HS Veitum 15. Matthías Snorrason, flugstjóri hjá Icelandair 16. Patience A.karlsson, kennari 17. Bryndís Káradóttir, rútubílstjóri 18. Andrea Thorarensen, öryrki 19. Elísa Gunnlaugsdóttir, nemi við Fjölbrautaskóla Suðurnesja 20. Sandra Trang Bui Geirsdóttir, sjúkraliði við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 21. Karvel Granz, eftirlaunaþegi 22. Pétur Þórarinsson, heiðursfélagi Miðflokksins Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Reykjanesbær