Þau skipa lista Mið­flokksins í Reykja­nes­bæ

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa efstu sex sætin.
Miðflokkurinn

Miðflokkurinn í Reykjanesbæ hefur greint frá því hverjir skipa lista þeirra í komandi sveitarstjórnarkosningum. 

Gunnlaugur Kárason, kennari og viðskiptafræðingur, leiðir lista flokksins og í öðru sæti er Rúnar Fossádal Árnason. 

Þetta er í þriðja skiptið sem flokkurinn býður fram í Reykjanesbæ en hann bauð einnig fram lista í sveitarstjórnarkosningum árin 2018 og 2022. Hann fékk einn fulltrúa árið 2018 en engan 2022.

Listinn í heild sinni:

1. Gunnlaugur Kárason, kennari og viðskiptafræðingur

2. Rúnar Fossádal Árnason, rannsóknarlögreglumaður

3. Sigrún Þorsteinsdóttir, þjónustufulltrúi og félagsliði

4. Bjarni Gunnólfsson, framreiðslumaður

5. Matthildur Júlía Matthíasdóttir, ummönnunaraðili

6. Brynjólfur Sveinn Ívarsson, lögfræðingur

7. Davíð Brár Unnarsson, flugstjóri hjá Icelandair

8. Aðalgeir Jónsson, flugvirki hjá Icelandair

9. Guðdís Eiríksdóttir, verslunarstjóri hjá Kaffitár

10. Bjarni Geir Bjarnason, framkvæmdastjóri

11. Elísa Margrét Johnsen, níu barna móðir

12. Jón Ragnar Reynisson, rafvirkjameistari og einn af eigendum Nesraf ehf

13. Þorsteinn Ingi Hjálmarsson, vélfræðingur og kennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja

14. Sigurður Jón Sigmundsson, rafvirki hjá HS Veitum

15. Matthías Snorrason, flugstjóri hjá Icelandair

16. Patience A.karlsson, kennari

17. Bryndís Káradóttir, rútubílstjóri

18. Andrea Thorarensen, öryrki

19. Elísa Gunnlaugsdóttir, nemi við Fjölbrautaskóla Suðurnesja

20. Sandra Trang Bui Geirsdóttir, sjúkraliði við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

21. Karvel Granz, eftirlaunaþegi

22. Pétur Þórarinsson, heiðursfélagi Miðflokksins

