Taka ákvörðun um skólahald síðdegis Lovísa Arnardóttir skrifar 25. mars 2026 14:05 Jón Viðar segir að það eigi að liggja fyrir um kvöldmatarleyti hvort skólahald breytist á morgun vegna veðurs. Vísir/Ívar Fannar og Anton Brink Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins fundar klukkan 17 með sviðsstjórum fræðslusviða höfuðborgarsvæðisins og tekur ákvörðun um skólahald á morgun. Þegar börn eiga að mæta til skóla á morgun verður appelsínugul viðvörun í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Gul viðvörun er á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan fimm til sjö í fyrramálið og eftir það tekur appelsínugul viðvörun við og er í gildi til klukkan 13. Varað hefur verið við blindhríð og að umferð verði erfið. Jón Viðar Matthíasson, framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, segir í samtali við fréttastofu að stefnt sé að því að upplýsingar um skólahald liggi fyrir um klukkan 18 í kvöld og fólk hafi þá fyrirvara til að gera ráðstafanir. Í tilkynningu frá almannavörnum fyrr í dag kom fram að búast mætti við talsverðri snjókomu á höfuðborgarsvæðinu sem muni líklega valda slæmu skyggni og versnandi færð. „Ferðaveður verður varasamt og hætta er á foktjóni. Fólk er hvatt til að tryggja lausamuni og huga vel að öryggi. Ef möguleiki er á er best að vera sem minnst á ferðinni," segir í tilkynningu frá almannavörnum vegna veðursins. Viðvaranir um land allt Viðvaranirnar eru þó ekki einungis á höfuðborgarsvæðinu. Á öllu landinu eru gular viðvaranir á morgun og appelsínugular á Suðurlandi, við Faxaflóa og á miðhálendi. Síðustu viðvaranir renna úr gildi um klukkan 20 um kvöldið á Austfjörðum. Hjördís Guðmundsdóttir upplýsingafulltrúi almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra segir almannavarnir í góðum samskiptum við lögreglu víðs vegar um land og ákvörðun um skólahald liggi hjá sveitarfélögunum. „Við erum í mjög miklum sambandi við lögregluumdæmin og Veðurstofuna og deilum á okkar miðlum. Við erum á tánum og beinum því til fólks að sleppa því að vera á ferðinni ef það getur. En við vitum að við getum ekki sagt við alla að vera heima en ef fólk hefur tök á því að vera ekki á ferðinni er það það sem er best því það einfaldar líf viðbragðsaðila mjög. Það má alveg búast við því að það verði mikið að gera hjá þeim á morgun.