Ógni þjóðaröryggi að ekkert íslenskt kaupskip sé skráð hér á landi Smári Jökull Jónsson skrifar 25. mars 2026 22:33 Kristinn Árni L. Hróbjartsson er einn af meðstofnendum Vörðu, hugveitu um þjóðaröryggi. Vísir/Bjarni Það varðar þjóðaröryggi að íslensk stjórnvöld hafi ekki lögsögu yfir flutningaskipum í eigu íslenskra fyrirtækja þar sem þau sigla undir erlendum fána. Þetta er mat sérfræðinga sem segja tíma til kominn að stjórnvöld setji þjóðaröryggismál í forgang. Árið 1987 voru þrjátíu og níu flutningaskip skráð á Íslandi. Í dag er ekkert slíkt skip skráð hér á landi því öll kaupskip íslenskra útgerða sigla undir erlendum fánum. Eldsneyti, matvæli, lyf og aðrar nauðsynjavörur eru því fluttar hingað til lands með skipum sem Ísland hefur enga lögsögu yfir. Þessi staðreynd varðar þjóðaröryggi að mati Vörðu, hugveitu sem vinnur að eflingu þjóðaröryggis. Ef til neyðarástands kæmi gæti Ísland misst aðgang að skipum sem flytja nauðsynjavörur til landsins. Engin ráð ef allt fer í skrúfuna Til samanburðar sendu norsk yfirvöld bréf til þúsunda Norðmanna í janúar um að skip og bílar gætu verið tekin eignarnámi í neyð. Hér á landi væri engin lagalegur grundvöllur til sambærilegra aðgerða þar sem kaupskip íslenskra útgerða sigla undir erlendum fána. Samskip og Eimskip eru íslensk fyrirtæki en skip þeirra skráð erlendis.Vísir/Anton Brink „Sem eyja úti í miðju N-Atlantshafi sem reiðir sig að öllu leyti á innflutning á meira eða minna öllu er tiltölulega óheppilegt, svo ekki sé fastar að orði kveðið, að við höfum engin ráð að grípa inn í ef það fer allt í skrúfuna," segir Kristinn Árni L. Hróbjartsson, einn af stofnendum Vörðu sem Heimurinn sé breyttur og kominn sé tími á að stjórnvöld setji þjóðaröryggismál í forgang. „Við erum á þannig stað að við vitum ekkert hvað mun gerast eftir viku eða fimm vikur. Löndin í kringum okkur eru öll að undirbúa sig og gera það mjög vel oft, sérstaklega Norðurlöndin. Það er ekkert sem bendir til þess að við ættum að vera minna undirbúin en önnur lönd út frá einhverju hættustigi," bætir Kristinn við. Vill samstarf við Færeyinga Fánaríki skipa ber ábyrgð á öryggi, vinnuvernd og umhverfisvernd þeirra. Í harðri samkeppni leita útgerðir í alþjóðlegar skipaskrár sem bjóða bestu kjörin og þjónustu. Kristinn hvetur íslensk stjórnvöld til að hafa samband við Færeyinga með samstarf um rekstur skipaskrár í huga. „Af hverjum gerum við það? Færeyjar eru með 90 skip á sinni skrá og það er ekki líklegt að við gætum boðið sama þjónustustig og alþjóðleg skipafyrirtæki gera kröfu um með þau fáu skip sem bara íslensk skipafélög eiga. Nema það sé þá mikil meðgjöf hjá ríkinu."