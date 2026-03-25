Samþykki Íslendingar að ganga í Evrópusambandið er gert ráð fyrir að aðildarviðræðum verði lokið fyrir lok kjörtímabilsins. Þetta er á meðal þess sem fram kom á opnum fundi utanríkismálanefndar þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur.
Í hádegisfréttum fjöllum við um fundinn og heyrum sjónarmið hennar og nefndarmanna í þessu umdeilda máli.
Að auki verður rætt við seðlabankastjóra í fréttatímanum en Seðlabankinn gaf í morgun út skýrslu um fjármálastöðugleika. Bankinn segir áhyggjuefni hversu mjög hafi hægst um á byggingamarkaði.
Einnig heyrum við í borgarstarfsmönnum sem búa sig nú undir hvellinn sem Veðurstofan varar við í fyrramálið. Appelsínugul viðvörun verður meðal annars á höfuðborgarsvæðinu, sem er tiltölulega fátítt.
Í sportpakkanum verður hitað upp fyrir lokaumferðina í Bónusdeild kvenna þar sem KR getur náð sögulegum árangri.