Gera ráð fyrir að aðildar­við­ræður klárist fyrir lok kjör­tíma­bilsins

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Samþykki Íslendingar að ganga í Evrópusambandið er gert ráð fyrir að aðildarviðræðum verði lokið fyrir lok kjörtímabilsins. Þetta er á meðal þess sem fram kom á opnum fundi utanríkismálanefndar þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur. 

Í hádegisfréttum fjöllum við um fundinn og heyrum sjónarmið hennar og nefndarmanna í þessu umdeilda máli. 

Að auki verður rætt við seðlabankastjóra í fréttatímanum en Seðlabankinn gaf í morgun út skýrslu um fjármálastöðugleika. Bankinn segir áhyggjuefni hversu mjög hafi hægst um á byggingamarkaði. 

Einnig heyrum við í borgarstarfsmönnum sem búa sig nú undir hvellinn sem Veðurstofan varar við í fyrramálið. Appelsínugul viðvörun verður meðal annars á höfuðborgarsvæðinu, sem er tiltölulega fátítt. 

Í sportpakkanum verður hitað upp fyrir lokaumferðina í Bónusdeild kvenna þar sem KR getur náð sögulegum árangri. 

