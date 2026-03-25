Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, nýtti liðinn störf þingsins á þingfundi dagsins til þess að gagnrýna fréttaflutning Morgunblaðsins harðlega. Tilefnið er frétt blaðsins um að menn með tengsl við Hamas-samtökin væru meðal handtekinna vegna alvarlegrar líkamsárásar í bílakjallara Höfðatorgs á dögunum. Lögreglan segir ekkert hæft í þeim staðhæfingum blaðsins.
Í Morgunblaði dagsins og á Mbl.is segir að hluti þeirra sem handteknir voru eftir alvarlega líkamsárás aðfararnótt þriðjudagins 17. mars í bílakjallara Höfðatörgs hefðu tengsl við Hamas. Þá sagði að í farsímum þeirra hefði fundist myndefni sem sýni þá meðhöndla fjölskotariffla af gerðinni AK-47 og að einhverjir þeirra væru eftirlýstir af Interpol.
Á þriðja tug manna tókust þar á, meðal annars með eggvopni og kylfum, auk þess sem ekið var á einn. Áður hafði verið greint frá því að samkvæmt heimildum Vísis hafi verið um uppgjör í undirheimum að ræða. Þá herma heimildir Vísis að flestir þeirra sem voru viðloðnir þessi átök séu erlendir ríkisborgarar og hluti þeirra aðeins dvalið skamma stund á Íslandi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sá sig svo knúna til þess að senda frá sér yfirlýsingu vegna málsins í hádeginu.
„Vegna umfjöllunar Morgunblaðsins og Mbl.is um rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Túnahverfi í Reykjavík í síðustu viku vill embættið taka sérstaklega fram að á þessu stigi bendir ekkert til þess að þeir sem hafa verið handteknir í málinu hafi tengsl við Hamas-samtökin. Þá er það enn fremur rangt að hinir sömu séu á lista alþjóðalögreglunnar yfir grunaða hryðjuverkamenn.
Rannsókn málsins er annars í fullum gangi og er í algjörum forgangi hjá embættinu. Hún er mjög viðamikil og tímafrek eftir því, en tveir sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar,“ sagði í tilkynningunni.
„Frú forseti. Mig langar að velta fyrir mér á hvaða vegferð Morgunblaðið er í blaðamennsku sinni. Í dag skellir það á forsíðu sína með stríðsletri að Hamas-liðar hafi verið í einhverjum aðgerðum á Höfðatorgi. Þetta er gert með stríðsetri, sýnist mér. Það er enginn skrifaður fyrir þessari frétt og það er heldur enginn fótur fyrir henni. Lögreglan á Íslandi hefur sagt þetta vera rangt. Enginn fótur er fyrir fréttinni. Hún er röng,“ sagði Sigmundur Ernir undir liðnum störf þingsins á þingfundi dagsins, sem hófst klukkan 15.
Hvað fréttaflutningur Morgunblaðsins kemur störfum þingsins við skal ósagt látið.
Þá sagði Sigmundur Ernir að fréttin hefði ekki fyrr birts en einn af starfsmönnum Morgunblaðsins hefði farið að „fimbulfambla“ um það hvort ekki bæri að rannsaka íslensk hjálparsamtök sem hafi komið palestínsku flóttafólki í skjól á Íslandi og hvort yfirleitt ætti ekki að flæma allt palestínskt flóttafólk úr landi vegna þess að öryggi borgaranna væri númer eitt.
Þar vísar hann til skrifa Stefáns Einars Stefánssonar, blaðamanns Morgunblaðsins, á Facebook í morgun.
„Það er sem sé verið að teikna upp þá mynd að það stafi ógn af öllum palestínskum flóttamönnum sem hafa leitað skjóls á Íslandi. Það er tilgangur þessarar fréttar og þess sem hefur verið skrifað í eftirmála hennar. Frú forseti. Þetta er beinlínis hættulegt. Þetta er fréttamennska sem er stórhættuleg. Hún byggir á svo veikum heimildum að lögreglan á Íslandi þarf að draga hana til baka. Lögreglan á Íslandi þarf að draga til baka fréttaflutning Morgunblaðsins um Palestínumenn á Íslandi. Svona er komið fyrir blaðamennsku hér á landi, nánar tiltekið uppi í Hádegismóum. Þetta er hættulegt. Þetta eykur ekki öryggi íslenskra þegna,“ sagði Sigmundur Ernir og uppskar Heyr heyr úr þingsal.