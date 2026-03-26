Státum af klárasta barþjóni Evrópu

Freyja Þórisdóttir skrifar
Róbert Aron Vídó Proppe var krýndur Íslandsmeistari barþjóna í apríl 2025. Skjáskot/Facebook

Á dögunum stóð yfir Evrópumótið í kokteilagerð sem fram fór í Protaras á Kýpur. Róbert Aron Proppé, Íslandsmeistari í kokteilagerð, tryggði Íslandi sæti á verðlaunapalli en hann fékk einnig sérverðlaun fyrir besta árangur í skriflegu prófi.

Þetta kemur fram í tilkynningu Barþjónaklúbbs Íslands. Róbert, sem er ekki nema 22 ára gamall, hafnaði í 3. sæti og hlaut þar með bronsverðlaun. Hann lét þó ekki þar við sitja heldur hlaut einnig Arnarverðlaunin, á ensku Eagle Award, sem veitt eru efnilegum barþjóni undir 25 ára aldri með hæstu heildareinkunn keppninnar.

Hann keppti með kokteilinn Pillow Talk, sem inniheldur gin, ástaraldin-puré, kókoshnetusíróp og engiferbjór. Drykkurinn var framreiddur í „Long Drink“-flokki, þar sem keppendur eru metnir bæði á bragð, framsetningu og tæknilega útfærslu.

Viðurkenning fyrir þekkinguna

Evrópumótið gerir miklar kröfur til þátttakenda en auk verklegrar keppni þurfa þeir að standast ítarlegt skriflegt próf sem reynir á kunnáttu þeirra og minni. Þar skaraði Róbert fram úr og tryggði sér efsta sæti í þeim hluta keppninnar.

Róbert alveg í skýjunum með árangurinn á Evrópumótinu í kokteilagerð.Aðsend

„Þetta er ótrúlega ánægjulegt og stórt skref fyrir mig,“ segir Róbert.

„Það er mikill heiður að standa á verðlaunapalli og fá jafnframt viðurkenningu fyrir þekkinguna,“ bætir hann við.

Með Róberti í för var Pétur Hafsteinn Úlfsson Kolka úr þjálfarateymi Barþjónaklúbbs Íslands, sem segir árangurinn endurspegla mikla vinnu og að „undirbúningurinn hafi verið krefjandi en Róbert sýnt einstakan metnað og fagmennsku í gegnum allt ferlið“.

Teitur Riddermann Schiöth, forseti Barþjónaklúbbsins, segir einnig í samtali við blaðamann að þessi árangur Róberts sýni fram á að íslenskir barþjónar geti keppt við þá allra bestu á alþjóðavettvangi.

Hann segist einnig hreykinn af því að við Íslendingar státum af því sem mætti nú kalla „klárasta barþjón Evrópu“.

