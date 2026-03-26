Státum af klárasta barþjóni Evrópu Freyja Þórisdóttir skrifar 26. mars 2026 00:01 Róbert Aron Vídó Proppe var krýndur Íslandsmeistari barþjóna í apríl 2025. Skjáskot/Facebook Á dögunum stóð yfir Evrópumótið í kokteilagerð sem fram fór í Protaras á Kýpur. Róbert Aron Proppé, Íslandsmeistari í kokteilagerð, tryggði Íslandi sæti á verðlaunapalli en hann fékk einnig sérverðlaun fyrir besta árangur í skriflegu prófi. Þetta kemur fram í tilkynningu Barþjónaklúbbs Íslands. Róbert, sem er ekki nema 22 ára gamall, hafnaði í 3. sæti og hlaut þar með bronsverðlaun. Hann lét þó ekki þar við sitja heldur hlaut einnig Arnarverðlaunin, á ensku Eagle Award, sem veitt eru efnilegum barþjóni undir 25 ára aldri með hæstu heildareinkunn keppninnar. Hann keppti með kokteilinn Pillow Talk, sem inniheldur gin, ástaraldin-puré, kókoshnetusíróp og engiferbjór. Drykkurinn var framreiddur í „Long Drink"-flokki, þar sem keppendur eru metnir bæði á bragð, framsetningu og tæknilega útfærslu. Viðurkenning fyrir þekkinguna Evrópumótið gerir miklar kröfur til þátttakenda en auk verklegrar keppni þurfa þeir að standast ítarlegt skriflegt próf sem reynir á kunnáttu þeirra og minni. Þar skaraði Róbert fram úr og tryggði sér efsta sæti í þeim hluta keppninnar. Róbert alveg í skýjunum með árangurinn á Evrópumótinu í kokteilagerð.Aðsend „Þetta er ótrúlega ánægjulegt og stórt skref fyrir mig," segir Róbert. „Það er mikill heiður að standa á verðlaunapalli og fá jafnframt viðurkenningu fyrir þekkinguna," bætir hann við. Með Róberti í för var Pétur Hafsteinn Úlfsson Kolka úr þjálfarateymi Barþjónaklúbbs Íslands, sem segir árangurinn endurspegla mikla vinnu og að „undirbúningurinn hafi verið krefjandi en Róbert sýnt einstakan metnað og fagmennsku í gegnum allt ferlið". Teitur Riddermann Schiöth, forseti Barþjónaklúbbsins, segir einnig í samtali við blaðamann að þessi árangur Róberts sýni fram á að íslenskir barþjónar geti keppt við þá allra bestu á alþjóðavettvangi. Hann segist einnig hreykinn af því að við Íslendingar státum af því sem mætti nú kalla „klárasta barþjón Evrópu".