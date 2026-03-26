Risaþotum af gerðinni Boeing 777 í flota Air Atlanta fjölgar upp í sex á árinu en þær eru núna stærstu flugvélar heims í fjöldaframleiðslu. Svo stórar eru þær að um borð er að finna leyniklefa uppi í rjáfri fyrir áhafnir sem farþegar vita almennt ekki um.
Í fréttum Sýnar var haldið til Jedda í Sádi-Arabíu en þar gerir Air Atlanta út hluta flugflota síns. Fyrstu breiðþoturnar af gerðinni Boeing 777 tók félagið í þjónustu sína fyrir þremur árum. Þær eru tveggja hreyfla og hafa núna leyst af eldri fjögurra hreyfla Boeing 747-þotur félagsins í farþegafluginu.
En Atlanta er einnig byrjað að taka þreföldu sjöurnar í notkun í vöruflugi. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson segir þetta lið í heildarendurnýjun á flugflota félagsins.
„Sú vinna hefur bara gengið vel. Við erum komin með fjórar 777-farþegavélar og erum að vinna núna statt og stöðugt í því að fjölga 777-fraktvélunum. Núna í sumar mun ein viðbótarvél bætast við, núna í maí eða júnímánuði, geri ég fastlega ráð fyrir.
Þá eru „triple seven“ vélarnar á ansi skömmum tíma orðnar sex, sem er mjög ánægjulegt,“ segir Baldvin.
Við upptökur á þáttunum um Flugþjóðina fengum við að kynnast Boeing 777-þotum Atlanta en þær taka allt að 490 farþega. Þær hafa einnig mikið flugdrægi og eru oft notaðar á tíu til fimmtán klukkustunda flugleggjum.
Flugvélin geymir einnig lítið leyndarmál. Á bak við luktar dyr í farþegarýminu er að finna stiga sem liggur upp í rjáfur. Þetta má sjá hér í frétt Sýnar:
Fjallað er um Atlanta-flugfélagið í átjánda þætti Flugþjóðarinnar. Stofnendurnir Arngrímur Jóhannsson og Þóra Guðmundsdóttir lýsa uppbyggingu félagsins. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson útskýrir muninn á Air Atlanta og öðrum flugfélögum. Hér má sjá tíu mínútna kafla úr þættinum:
