Leyniklefi á­hafna uppi í rjáfri Atlanta-flugvéla

Kristján Már Unnarsson skrifar
Slakað á í hvíldarherbergi áhafna uppi í rjáfri Boeing 777-þotunnar. Fyrir neðan er farþegarýmið. Egill Aðalsteinsson

Risaþotum af gerðinni Boeing 777 í flota Air Atlanta fjölgar upp í sex á árinu en þær eru núna stærstu flugvélar heims í fjöldaframleiðslu. Svo stórar eru þær að um borð er að finna leyniklefa uppi í rjáfri fyrir áhafnir sem farþegar vita almennt ekki um.

Í fréttum Sýnar var haldið til Jedda í Sádi-Arabíu en þar gerir Air Atlanta út hluta flugflota síns. Fyrstu breiðþoturnar af gerðinni Boeing 777 tók félagið í þjónustu sína fyrir þremur árum. Þær eru tveggja hreyfla og hafa núna leyst af eldri fjögurra hreyfla Boeing 747-þotur félagsins í farþegafluginu.

Boeing 777-200 þota Air Atlanta á flugvellinum í Jedda. Flugvélarnar eru merktar Saudia-flugfélaginu, kaupanda þjónustunnar.Egill Aðalsteinsson

En Atlanta er einnig byrjað að taka þreföldu sjöurnar í notkun í vöruflugi. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson segir þetta lið í heildarendurnýjun á flugflota félagsins.

„Sú vinna hefur bara gengið vel. Við erum komin með fjórar 777-farþegavélar og erum að vinna núna statt og stöðugt í því að fjölga 777-fraktvélunum. Núna í sumar mun ein viðbótarvél bætast við, núna í maí eða júnímánuði, geri ég fastlega ráð fyrir. 

Þá eru „triple seven“ vélarnar á ansi skömmum tíma orðnar sex, sem er mjög ánægjulegt,“ segir Baldvin.

Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta.Ívar Arnarsson

Við upptökur á þáttunum um Flugþjóðina fengum við að kynnast Boeing 777-þotum Atlanta en þær taka allt að 490 farþega. Þær hafa einnig mikið flugdrægi og eru oft notaðar á tíu til fimmtán klukkustunda flugleggjum.

Flugvélin geymir einnig lítið leyndarmál. Á bak við luktar dyr í farþegarýminu er að finna stiga sem liggur upp í rjáfur. Þetta má sjá hér í frétt Sýnar:

Fjallað er um Atlanta-flugfélagið í átjánda þætti Flugþjóðarinnar. Stofnendurnir Arngrímur Jóhannsson og Þóra Guðmundsdóttir lýsa uppbyggingu félagsins. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson útskýrir muninn á Air Atlanta og öðrum flugfélögum. Hér má sjá tíu mínútna kafla úr þættinum:

Áskrifendur geta séð þáttinn um Atlanta-flugfélagið í heild sem og alla nítján þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+.

Tengdar fréttir

Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu

Ákvörðun Air Atlanta árið 1993 um að taka Boeing 747-þotur í rekstur þykir einhver sú djarfasta í sögu íslenskra flugmála. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims.

„Ég vissi það þó að innkoman yrði að vera meiri en útgjöldin“

Einn helsti brautryðjandi flugútrásar Íslendinga, Arngrímur Jóhannsson, segir galdurinn að góðum árangri ekki flókinn; innkoman verði að vera meiri en útgjöldin. Í þættinum Flugþjóðin Stöð 2 í kvöld var fjallað um alþjóðaútrás Íslendinga í fluginu í gegnum tíðina.

Hreyflarnir hrikalegir á nýju Boeing 777-þotum Atlanta

Flugfélagið Air Atlanta byggir nú upp farþegaflota sinn á ný eftir hrun í covid-faraldrinum og er þessa dagana að bæta við sig tveimur Boeing 777-breiðþotum til viðbótar við tvær sömu gerðar sem félagið fékk í fyrra.

Atlanta með 600 manna flugútgerð í Sádí-Arabíu

Pílagrímaflug Air Atlanta stendur nú sem hæst en flugfélagið er með sexhundruð manns að störfum í Sádí-Arabíu um þessar mundir við að flytja múslima sem þrá að sjá hina helgu borg Mekka. Verkefnin fyrir Saudia-flugfélagið eru þó mun víðtækari en þau eru kjölfestan í rekstri Atlanta.

