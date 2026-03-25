Karlmaður var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 22. apríl í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í tengslum við rannsókn á alvarlegri líkamsárás í Túnahverfi í Reykjavík í síðustu viku.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá lögreglu, þar sem segir að hann hafi verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna.
„Rannsókn málsins er í fullum gangi og er í algjörum forgangi hjá embættinu. Hún er mjög viðamikil og tímafrek eftir því,“ segir í tilkynningunni.
Einn til viðbótar situr í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar. Gæsluvarðhaldið yfir honum rennur út á föstudag.
Samkvæmt lögum um meðferð sakamála má úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef sterkur grunur leikur á að hann hafi framið afbrot sem að lögum getur varðað 10 ára fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að ætla megi varðhald nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna.