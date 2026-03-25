Mikill viðbúnaður er vegna aftakaveðurs sem á að ganga yfir landið á morgun. Almannavarnir hvetja fólk til að halda sig heima meðan veðrið gengur yfir og vegir verða víða lokaðir. Við ræðum við fulltrúa almannavarna og lögreglu i beinni í kvöldfréttum.
Seðlabankastjóri varar launafólk við því að verðleggja sig út af markaðinum. Við förum yfir málið en hann óttast að fyrirtæki í vanda reyni að flytja störf úr landi.
Við rýnum einnig í kosningaúrslitin í Danmörku og verðum í beinni frá Alþingi þar sem hasar er í ESB-umræðunnni.
Þá förum við yfir áhyggjur af því að öll fraktskip landsins sigli undir erlendum fána. Við skoðum einnig leyniklefa í flugvél og segjum frá því að uppselt er á alla leiki Íslands á HM í handbolta. Í Íslandi í dag kynnist Tómas Arnar manninum á bak Leifshús þar sem listamenn hafa fengið að dvelja og skapa á býli sem áður var fjós.
