Al­manna­varnir í beinni og ótti um að launa­fólk verðleggi sig út af markaðnum

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.

Mikill viðbúnaður er vegna aftakaveðurs sem á að ganga yfir landið á morgun. Almannavarnir hvetja fólk til að halda sig heima meðan veðrið gengur yfir og vegir verða víða lokaðir. Við ræðum við fulltrúa almannavarna og lögreglu i beinni í kvöldfréttum.

Seðlabankastjóri varar launafólk við því að verðleggja sig út af markaðinum. Við förum yfir málið en hann óttast að fyrirtæki í vanda reyni að flytja störf úr landi.

Við rýnum einnig í kosningaúrslitin í Danmörku og verðum í beinni frá Alþingi þar sem hasar er í ESB-umræðunnni.

Þá förum við yfir áhyggjur af því að öll fraktskip landsins sigli undir erlendum fána. Við skoðum einnig leyniklefa í flugvél og segjum frá því að uppselt er á alla leiki Íslands á HM í handbolta. Í Íslandi í dag kynnist Tómas Arnar manninum á bak Leifshús þar sem listamenn hafa fengið að dvelja og skapa á býli sem áður var fjós.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.

