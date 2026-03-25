Ragnar Freyr Ingvarsson, sem bæði starfar sem sjálfstætt starfandi læknir sem og inni á Landspítalanum, furðar sig á forgangsröðunni en á Landspítalanum hefur verið tekin ákvörðun um að gefa starfsfólki ekki páskaegg í ár vegna niðurskurðarkröfu. Á sama tíma fær starfsfólk í heilbrigðisráðuneytinu páskaegg og ráðherra gefur ráðherrum veglegt egg.
Ragnar Freyr tengir við Spítalapúls í Facebook-færslu um málið og veltir því háðskur upp hvort það standi til að fjalla um „stóra páskaeggjahallærið“ í næsta spítalapúls.
„Hefði verið nær að fækka aðeins síðunum þar og splæsa í nokkur páskaegg?“ spyr Ragnar Freyr og segir þá: „Þvílíka forgangsröðunin!“
Morgunblaðið greindi frá því á dögunum að starfsmenn Landspítala fái ekki páskaegg í ár líkt og verið hefur undanfarin ár. Er þetta gert til að mæta þriggja til fjögurra milljarða króna niðurskurðarkröfu ríkisstjórnarinnar á spítalann.
Landspítalinn er stærsti vinnustaður landsins en þar starfa yfir sex þúsund manns. Þeir hafa alla jafna fengið páskaegg númer fjögur en nú ekkert.
Vísir setti sig í samband við Andra Ólafsson samskiptastjóra Landspítalans. Hann sagði nú ekki mikinn kostnað því samfara að gefa út spítalapúls, hann kosti ekkert og sé gefinn út sem pdf-skjal. En hann vissi ekki neitt um stóra páskaeggjahallærismálið og ætlaði að finna einhvern hjá mannauðsdeild, sem tók ákvörðun um þetta og hefði frekari upplýsingar. En Vísir hefur ekkert heyrt frá Andra nú í tvo daga.
Meðan vex gremjan. Kristín Huld Haraldsdóttir læknir á Landspítalanum segir nú ljóst að þar fái starfsfólk ekkert páskaegg að gjöf en undanfarin ár hafi miðlungsegg frá Freyju verið gefið.
„Á LSH vinnur mikið af einstaklingum í láglaunastörfum, ungir einstaklingar með börn, hópar þar sem munar um að fá egg sem gleður. Fyrir marga væri það búbót. Freyjuegg er meira að segja ódýrari kostur en margir. EN í heilbrigðisráðuneytinu var páskaeggjaleit fyrir starfsfólk í dag. Ekki Freyjuegg í boði heldur Nói Siríus. Molunum er misskipt á opinberun stofnunum! Ótrúlegt vægast sagt,” skrifar Kristín Huld og á erfitt með að leyna gremju sinni.
Og þau í ríkisstjórninni láta ekki páskaeggjahallærið á Landspítala spilla gleði sinni. Ráðherrar hafa með sér páskaegg heim. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra lét sig ekki muna um að gefa samráðherrum sínum egg á fundi ríkisstjórnarinnar í gær, svokallað fjöregg sem ráðherrarnir þáðu vitaskuld með þökkum.