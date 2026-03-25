Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, mætti með barnabók í ræðustól Alþingis, sem hann sagði meðal annars innihalda sögurnar Pirruðu skattatröllin og Þunn í Brussel, saga gjaldþrota drykkjukonu, í dag. Forseti þingsins minnti hann á að á Alþingi tjái þingmenn sig í orðum, ekki með leikmunum.
Ræða Jóns Pétur undir liðnum störf þingsins í gær vakti nokkra athygli en þá virtist hæðast að Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra með því að setja sig í spor vinsæls menntaskólanema.
„Vita þau ekki að þetta er skólinn minn? Sumir segja að ég sé stjórnlyndur en, með leyfi virðulegs forseta: Döh. Það er ekki mér að kenna að ég viti allt miklu betur en þið, ég meina, ég var yfir sjoppunni á böllum í grunnskóla,“ sagði Jón Pétur meðal annars.
Störfin voru aftur á dagskrá þingfundar dagsins og Jón Pétur lét sig ekki vanta í ræðustól. Hann gerði umræður um frumvarp um vegabréfsáritanir, sem stóðu yfir langt fram á gærkvöld, að umræðuefni sínu.
„Í gærkvöldi ræddum við vegabréfsáritanir. Frumvarpið gekk út á að auka fjölda ferðamanna frá löndum utan Schengen þannig að utanríkisráðuneytið myndi fá á endanum meira í kassann. Með einu handtaki breytti meiri hlutinn markmiðum frumvarpsins þannig að það átti að snúa málinu á hvolf og fækka ferðamönnum í stað þess að fjölga þeim, hreinn viðsnúningur. Sérstök vinnubrögð,“ sagði hann.
Þar vísaði hann til breytingartillögu meiri hluta utanríkismálanefndar á frumvarpi utanríkisráðherra um vegabréfsáritanir.
Í frumvarpinu segir að markmið þess séu eftirfarandi:
„Markmið laganna er að tryggja skilvirka og samhæfða framkvæmd við útgáfu vegabréfsáritana í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna aðildar að Schengen-samstarfinu. Jafnframt er það tilgangur laganna að laða erlenda ferðamenn til landsins samhliða tryggri landamærastjórn og skilvirkri framkvæmd landamæravörslu.“
Breytingartillagan miðar meðal annars að því að skipta út setningunni um að laða að erlenda ferðamenn. Markmiðin verði þess í stað eftirfarandi:
„Markmið laganna er að tryggja skilvirka og samhæfða framkvæmd við útgáfu vegabréfsáritana í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna aðildar að Schengen-samstarfinu. Jafnframt er það tilgangur laganna að stuðla að tryggri landamærastjórn og skilvirkri framkvæmd landamæravörslu.“
Þá venti Jón Pétur kvæði sínu í kross og sagðist vera með ævintýrabók í höndunum og að öll ættum við að huga að lesskilningi, sérstaklega yngstu kynslóðarinnar. Ef hann fletti í bókinni sæi hann að í henni væri sígildar sögur á borð við Nýju fötin keisarans og Hans klaufa.
„En það má líka finna nútímalegri sögur á borð við Pirruðu skattatröllin, Frú verðbólga og Herra vextir — ávallt aufúsugestir, Þunn í Brussel, saga gjaldþrota drykkjukonu, og Buffhamarinn sem hélt að hann væri sleggja. En með einu handtaki get ég breytt titli sögunnar eins og gerðist í gær með frumvarpið um vegabréfsáritanir. Ég sé það að hér er ævintýrasaga og nafnið á í raun kannski betur við núna: Raunasaga Viðreisnar og Samfylkingarinnar. Þannig að hér erum við með ævintýrabók sem er vissulega skemmtileg og ég hvet sem flesta til að skoða innihaldið,“ sagði Jón Pétur og sýndi þingheimi ævintýrabókina, sem hann hafði límt nýja titilinn framan á.
Að lokinni ræðu Jóns Péturs stóð Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, og kvaddi sér hljóðs.
„Forseti vill taka fram við háttvirta þingmenn að í þessum sal tjá þingmenn sig með orðum í ræðustól en ekki með fylgihlutum, það er bannað.“