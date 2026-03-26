Þau skipa lista Sam­fylkingarinnar á Akra­nesi

Atli Ísleifsson skrifar
Listinn var samþykktur á félagsfundi í görkvöldi.
Samfylkingin

Sigurður Vopni Vatnsdal, ráðgjafi hjá Sjóvá á Akranesi, mun leiða lista Samfylkingarinnar á á Akranesi í komandi sveitarstjórnarkosningum sem fram fara 16. maí næstkomandi.

Listinn var samþykktur einróma á félagsfundi í gærkvöldi.

Listinn er þannig skipaður:

  • 1. Sigurður Vopni Vatnsdal, ráðgjafi hjá Sjóvá á Akranesi
  • 2. Jónína Margrét Sigmundsdóttir, bæjarfulltrúi og starfsmaður í stuðningi við fólk með áfengis- og fíknivanda
  • 3. Kristinn Hallur Sveinsson, bæjarfulltrúi og sérfræðingur hjá Loftmyndum ehf.
  • 4. Anna Sólveig Smáradóttir, sjúkraþjálfari og varabæjarfulltrúi
  • 5. Jón Hjörvar Valgarðsson, umsjónarmaður Arnardals og nemi við HÍ
  • 6. Katrín Valdís Hjartardóttir, svæðisstjóri æskulýðsmála í Vesturlandsprófastsdæmi
  • 7. Björn Guðmundsson, húsasmiður og varabæjarfulltrúi
  • 8. Þóranna Hildur Kjartansdóttir, sjúkraliði
  • 9. Gunnþórunn Valsdóttir, leikskólakennari
  • 10. Örn Arnarson, grunnskólakennari
  • 11. Margrét Bjarnadóttir, tannfræðingur
  • 12. Ásbjörn Þór Ásbjörnsson, viðskipta- og markaðsfræðingur
  • 13. Agla Harðardóttir, sérfræðingur í gagnaþróun hjá Kviku Banka hf.
  • 14. Elvar Sigurjónsson, starfsmaður Ölgerðarinnar
  • 15. Gunnhildur Björnsdóttir, grunnskólakennari og leiðsagnarkennari
  • 16. Bjarni Vésteinsson, byggingafræðingur
  • 17. Ásta Egilsdóttir, kennari
  • 18. Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi og kennari

Í tilkynningu segir að Samfylkingin gangi til kosninga í vor með þrjú meginmarkmið; að lækka kostnað barnafólks, að hlúa að fólkinu sem byggði landið og að auðvelda rekstur og uppbyggingu með einföldun regluverks á öllum sviðum.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Akranes Samfylkingin

Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir

Sveitarstjórnarkosningar árið 2026 fara fram þann 16. maí þar sem kosið verður um stjórnir allra 62 sveitarfélaga landsins. Þangað til verður valið á lista hinna ýmsu stjórnmálaflokka, hvort sem það verður með prófkjörum eða öðrum hætti. Fylgst verður með nýjustu tíðindinum í aðdraganda kosninga hér í Kosningavaktinni. 

