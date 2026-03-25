Framíköll Jóns féllu í grýttan jarðveg: „Flissandi og dónalegur" Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 25. mars 2026 21:51 Ása Berglind segir framkomu Jóns fjandsamlega. Vilhelm/Anton Brink Forseti Alþingis skammaði Jón Gunnarsson þingmann Sjálfstæðisflokksins þegar hann truflaði ræðu Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur um börn hælisleitenda með framíköllum í störfum þingsins í dag. Ásu Berglindi blöskrar framkoma Jóns. Ása Berglind gerði umfjöllun Ríkisútvarpsins um aðbúnað barna umsækjenda um alþjóðlega vernd að viðfangsefni ræðu sinnar en umfjöllunin hefur vakið mikla athygli. Sjá einnig: „Við megum vera vond við börn" Hún vakti í ræðunni athygli á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland lögfesti árið 2013. Í honum séu reglur um mannréttindi barna sem fullorðnu fólki beri að standa vörð um. „Virðulegi forseti. Við getum, við getum ekki tryggt velferð allra barna í þessum heimi, því miður. En við getum fjandakornið tryggt aðgengi allra barna, og þá meina ég allra barna á Íslandi, hvort sem þau eru umsækjendur um alþjóðlega vernd eða fædd með silfurskeið í munni. Við getum tryggt þeim aðgang að leikskólum, tómstundum og frístundaheimilum," sagði Ása Berglind. Í miðri ræðu heyrast framíköll úr sal frá Jóni Gunnarssyni þingmanni Sjálfstæðisflokksins en ekki er ljóst hvað hann segir. Í framhaldinu grípur Þórunn Sveinbjarnardóttir inn í. „Ég ætla að biðja þingmanninn um að gefa ræðumanni hljóð og sýna virðingu þeim þingmanni sem er í ræðustól," sagði Þórunn. Þá hélt Ása Berglind ræðu sinni áfram. Í samtali við fréttastofu segist Ása Berglind heldur ekki hafa heyrt hvað Jón hefði haft að segja en segir hann hafa verið flissandi og dónalegan í framkomu. „Honum hefur liðið eitthvað illa," segir Ása Berglind. „Mér fannst þetta fjandsamlegt hjá honum, að þurfa að gjamma fram í þegar talað er um börn í viðkvæmri stöðu. Ég var ekki einu sinni að punda á Sjálfstæðisflokkinn eða neitt svoleiðis."