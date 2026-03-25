Þungaflutningarnir með þeim mestu sem sést hafa Kristján Már Unnarsson skrifar 25. mars 2026 22:10 Vindmyllunum verður skipað á land í Þorlákshöfn. Enercon Einhverjir mestu þungaflutningar sem sést hafa á íslenska vegakerfinu fara fram á Suðurlandi fyrri hluta sumars þegar risastórar vindmyllur verða fluttar frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá hvernig Færeyingar fóru að þegar þeir fluttu álíka stórar vindmyllur upp á fjallið ofan Þórshafnar fyrir fjórum árum. Þá þurfti vörubílahlössin til að víkka beygjur og styrkja vegkanta. Og nú er komið að því að Íslendingar verði vitni að slíkum stórflutningum. Á Selfossi komu yfir fimmtíu manns saman í dag til að stilla saman strengi á vinnustofu sem Landsvirkjun efndi til. Þeir komu frá aðilum sem tengjast flutningunum, eins og frá viðkomandi sveitarfélögum, Vegagerðinni, veitufyrirtækjum og lögreglunni, sem stýrir flutningunum. Leiðin sem vindmyllurnar verða fluttar. Svörtu tölurnar tákna þá staði þar sem víkka þarf gatnamót eða styrkja vegi.kort/Landsvirkjun „Ég held að þeir séu upp undir eitthundrað metra langir, lengstu bílarnir. Það segir sig sjálft að þeir þurfa svolítið svæði til þess að ná beygjum,“ segir Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi. „Það eru framkvæmdir í gangi, sérstaklega á gatnamótum, til þess að þetta sé hægt. Eins og vegakerfið okkar er væri þetta ekki hægt. Það er bara vinna sem er í gangi til þess að allt komist snurðulaust áfram,“ segir Garðar Már. Garðar Már Garðarsson er aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.Lýður Valberg Flutningarnir hefjast í byrjun maímánaðar og standa yfir í sjö til tíu vikur. Þeir fara eingöngu fram að nóttu til sex nætur vikunnar. Skip flytja vindmyllurnar til Þorlákshafnar og þar taka flutningabílar við farminum. Stærstu stykkin, vindmyllublöðin, eru 68 metra löng. „Þetta er með mestu flutningum sem við höfum séð á Íslandi,“ segir Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnisstjóri Landsvirkjunar í Vaðölduveri. Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkefnisstjóri í Vaðölduveri, vindmyllugarði Landsvirkjunar við Sultartanga.Lýður Valberg „Við höfum náttúrulega flutt mjög stóran vélbúnað upp í Kárahnjúka og upp á Þjórsársvæðið og fyrir norðan. En þetta er bara svo mikið núna. Ein vindmylla kemur í það mörgum yfirstærðarhlutum sem þarf að flytja frá Þorlákshöfn og upp í Vaðöldu. Það er í raun og veru eini munurinn,“ segir Sigurgeir. Þar sem flutningarnir fara fram að næturlagi er ekki búist við að þeir trufli umferð að ráði. Vindmyllurnar rísa neðan Sultartangastíflu, í svokölluðu Vaðölduveri. Neðst til vinstri sést stöðvarhús Sultartangavirkjunar.Landsvirkjun „Það verða ekki miklar lokanir í kringum þetta þannig að á þeim kafla sem flutningurinn fer fram hverju sinni, þá verður hæg umferð. „Við verðum fyrir á næturnar. Í mjög afmarkaðan tíma. Og bara að fólk sýni því bara ákveðna þolinmæði. Frá byrjun maí og fram í enda júní," segir yfirverkefnisstjóri Vaðölduvers. Upphæð samningsins nemur rúmum 6,8 milljörðum króna. 28. apríl 2025 13:28 Búrfellslundur verður Vaðölduver Landsvirkjun hefur ákveðið að gefa fyrsta vindorkuveri landsins sem nú er að rísa heitið Vaðölduver. Hingað til hefur það gengið undir vinnuheitinu Búrfellslundur en þar eiga að rísa 28 vindmyllur á næstu tveimur árum. 21. febrúar 2025 08:35 Vindmyllur orðnar helsti raforkugjafi Færeyinga Umskipti hafa orðið í raforkumálum Færeyinga með opnun nýs vindorkuvers í byrjun mánaðarins og fá þeir núna í fyrsta sinn meirihluta raforku sinnar úr sjálfbærum orkulindum. 