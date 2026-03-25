Lítil prinsessa á leiðinni hjá Sóleyju Smáradóttur Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. mars 2026 11:54 Sóley Smára lýkur framhaldsstigi á fiðlu í apríl og á von á stúlku í ágúst. Fiðluleikarinn og upprennandi hljómsveitarstjórnandinn Sóley Lóa Smáradóttir á von á stúlkubarni með kærasta sínum Elvari Mána í ágúst. Faðir Sóleyjar, Gunnar Smári Egilsson, deildi tíðindunum á samfélagsmiðlum í gær. Sóley er átján ára gömul, fæddist í Tógó 2. apríl 2007, var ættleidd af hjónunum Gunnari Smára og Öldu Lóu Leifsdóttur og hefur tjáð sig opinskátt síðustu ár um rasisma á Íslandi. Sóley lýkur framhaldsstigi á fiðlu í apríl og er upprennandi hljómsveitarstjóri. Sóley hefur nokkrum sinnum tekið þátt í hljómsveitarstjóraakademíu Sinfóníunnar hjá Evu Ollikainen, aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníunnar, og sótt nám í hljómsveitarstjórnun erlendis, bæði í Finnlandi hjá hljómsveitarstjóranum Jorma Panula og í Bandaríkjunum hjá Kenneth Kiesler, prófessor við SMTD í Michigan. Ekki nóg með að ljúka fiðlunámi á næstunni heldur er Sóley neðarlega á lista Vinstrisins fyrir sveitarstjórnarkosningar í borginni vor og deildi síðan sónarmynd á Instagram-hringrás sinni í gær um að lítil prinsessa væri á leiðinni. „Það þarf þorp til að ala upp barn" „Þetta var nú aldeilis dásamlegur dagur. Sóley, litla barnið, fékk að vita að það er stúlkubarn sem hún gengur með, lítil stúlka sem mun fæðast fyrri hluta ágústmánaðar," skrifaði fjölmiðlamaðurinn og tilvonandi afinn Gunnar Smári á Fésbókarsíðu sinni í gær. „Við sem þekkjum Sóley erum auðvitað voða glöð, upplifum að við séum bráðum að fá aðra Sóley, sem er auðvitað ekki alveg rétt. Það kemur alveg sjálfstætt undur út úr þessu." Það er stórt ár framundan hjá Sóleyju. Með færslunni setti Gunnar fimm myndir af Sóleyju, sem fóstri, ungabarni, tíu ára gamalli, ungum mótorhjólatöffara með föður sínum og sem tilvonandi móður. „Það þarf þorp til að ala upp barn og ég veit það eru nokkur þorp sem vilja hjálpa Sóleyju við að koma litlu stúlkunni á legg," skrifaði Gunnar. En það er skammt stórra högga á milli hjá fjölmiðlamanninum því í morgun greindi hann frá því á hann yrði ekki með viðtöl á Samstöðinni því hann væri kominn aftur á hjartadeild Landspítalans vegna bakslags í lyfjameðferð. „Þá er maður aftur kominn á hjartadeildina, ekkert alvarlegt, bara eitthvert bakslag í lyfjameðferðinni, líkaminn ekki sáttur. Það er því útséð um að ég verði með viðtöl á Samstöðinni fyrir páska," skrifaði Gunnar Smári á Facebook í morgun. Gunnar Smári hefur undanfarið glímt við alvarleg veikindi, með blóðtappa í fæti, lungum og hjarta, og fjarvera hans hefur verið tilfinnanleg í dagskrá Samstöðvarinnar. Þar var hann nýbyrjaður að láta að sér kveða aftur en verður úr því sem komið er fjarri góðu gamni fram yfir páska.