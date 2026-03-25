Lífið

Gunnar Smári lagstur í sjúkrarúm Maríu Lilju

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Al­var­leg veikindi hafa hrjáð vinnu­félagana á Sam­stöðinni, Maríu Lilju og Gunnar Smára, sem nú liggur á hjarta­deild í rúmi sem María Lilja er nýstaðin upp úr.
Al­var­leg veikindi hafa hrjáð vinnu­félagana á Sam­stöðinni, Maríu Lilju og Gunnar Smára, sem nú liggur á hjarta­deild í rúmi sem María Lilja er nýstaðin upp úr.

Gunnar Smári Egils­son, höfuðpáfi Sam­stöðvarinnar, segir mikið á þann litla vinnustað lagt þar sem hann er aftur lagstur inn á hjarta­deild Land­spítalans og nú í sama rúm og vinnu­félagi hans, María Lilja Ingveldar-Þrastar­dóttir Kemp, losnaði úr ný­lega.

„Þá er maður aftur kominn á hjarta­deildina, ekkert al­var­legt, bara eitt­hvert bak­slag í lyfja­með­ferðinni, líkaminn ekki sáttur. Það er því útséð um að ég verði með viðtöl á Sam­stöðinni fyrir páska,“ skrifaði Gunnar Smári á Face­book í morgun.

Gunnar Smári hefur undan­farið glímt við al­var­leg veikindi, með blóðtappa í fæti, lungum og hjarta, og fjar­vera hans hefur verið til­finnan­leg í dag­skrá Sam­stöðvarinnar. Þar var hann nýbyrjaður að láta að sér kveða aftur en verður úr því sem komið er fjarri góðu gamni fram yfir páska.

María Lilja hefur, ekki síður en Gunnar Smári, verið áberandi í þáttum Sam­stöðvarinnar en þurfti að hverfa af velli í árs­byrjun vegna dular­fullra veikinda sem enduðu með dvöl á hjarta­deildinni.

Gunnar Smári upp­lýsir að hún hafi út­skrifast fyrir helgi og hann hafi tekið við rúmi hennar. „Saman höfum við meira og minna haldið einu rúmi á hjarta­deildinni síðan fyrir jól. Það er því mikið álag á þeim sem eftir eru, uppi­standandi af starfs­fólki Sam­stöðvarinnar, ég bið ykkur um að biðja fyrir því góða fólki. Og kannski að gerast áskrif­endur, til að hjálpa okkur yfir þennan hjall.“

