Gunnar Smári lagstur í sjúkrarúm Maríu Lilju Þórainn Þórarinsson skrifar 25. mars 2026 10:09 Alvarleg veikindi hafa hrjáð vinnufélagana á Samstöðinni, Maríu Lilju og Gunnar Smára, sem nú liggur á hjartadeild í rúmi sem María Lilja er nýstaðin upp úr. Gunnar Smári Egilsson, höfuðpáfi Samstöðvarinnar, segir mikið á þann litla vinnustað lagt þar sem hann er aftur lagstur inn á hjartadeild Landspítalans og nú í sama rúm og vinnufélagi hans, María Lilja Ingveldar-Þrastardóttir Kemp, losnaði úr nýlega. „Þá er maður aftur kominn á hjartadeildina, ekkert alvarlegt, bara eitthvert bakslag í lyfjameðferðinni, líkaminn ekki sáttur. Það er því útséð um að ég verði með viðtöl á Samstöðinni fyrir páska," skrifaði Gunnar Smári á Facebook í morgun.Gunnar Smári hefur undanfarið glímt við alvarleg veikindi, með blóðtappa í fæti, lungum og hjarta, og fjarvera hans hefur verið tilfinnanleg í dagskrá Samstöðvarinnar. Þar var hann nýbyrjaður að láta að sér kveða aftur en verður úr því sem komið er fjarri góðu gamni fram yfir páska. María Lilja hefur, ekki síður en Gunnar Smári, verið áberandi í þáttum Samstöðvarinnar en þurfti að hverfa af velli í ársbyrjun vegna dularfullra veikinda sem enduðu með dvöl á hjartadeildinni.Gunnar Smári upplýsir að hún hafi útskrifast fyrir helgi og hann hafi tekið við rúmi hennar. „Saman höfum við meira og minna haldið einu rúmi á hjartadeildinni síðan fyrir jól. Það er því mikið álag á þeim sem eftir eru, uppistandandi af starfsfólki Samstöðvarinnar, ég bið ykkur um að biðja fyrir því góða fólki. Og kannski að gerast áskrifendur, til að hjálpa okkur yfir þennan hjall."