Héraðsdómur Reykjaness dæmdi erlenda konu á þrítugsaldri í tæplega fjögurra ára fangelsi fyrir að flytja mikið magn af kókaíni og hassi til landsins. Efnin voru falin í farangri konunnar þegar hún flaug til landsins.
Rúm fjögur kíló af kókaíni með 83 prósent styrkleika og hátt í tíu kíló af hassi fundust í farangri konunnar þegar hún kom til landsins sem farþegi í flugvél frá Brussel í Belgíu skömmu fyrir áramót..
Konan, sem heitir Carmen Petronelle Rutazibwa og er fædd árið 1999, játaði greiðlega sök. Í dómnum yfir henni kemur fram að hún hafi hvorki verið eigandi efnanna né tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra. Hún hafi verið burðardýr sem samþykkti að flytja efnin gegn greiðslu.
Litið var til játningar konunnar og þess að hún hefði aðeins verið burðardýr. Engu að síður hafi hún flutt verulegt magn af fíkniefnum til landsins sem hafi verið ætlað til söludreifingar hér.
Konan var því dæmd í þriggja ára og tíu mánaða fangelsi. Hún þarf jafnframt að greiða rúmar 1,6 milljónir króna í sakarkostnað.