Séra Ragnheiður Erla Bjarnadóttir er látin, 72 ára að aldri. Hún lést á Landspítalanum 19. mars síðastliðinn.
Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu í morgun.
Ragnheiður fæddist 7. maí 1953 og ólst upp í Skerjafirði en foreldrar hennar voru þau Bjarni Bjarnason og Alma Thorarensen.
Í æviápripum hennar segir meðal annars að Ragnheiður hafi lokið stúdentsprófi frá MR 1973 og svo verið einn vetur í Leiklistarskóla SÁL. Auk þess stundaði hún söngnám við Söngskólann í Reykjavík en hún lauk þaðan burtfararprófi og stundaði síðar einkanám í söng í Vínarborg 1979 til 86.
Ragnheiður Erla lauk svo B.Sc.-prófi í líffræði frá HÍ 1976, stundaði nám í guðfræði við HÍ frá 1982 og lauk embættisprófi í guðfræði 1987. Síðar stundaði hún nám í fornleifafræði við Boston University og lauk þaðan MA-prófi í fornleifafræði 1997.
Ragnheiður var vígð til prests árið 1988 og var sóknarprestur á Raufarhöfn 1988 til 91. Hún vann mikið við ferðaþjónustu bæði innanlands sem og á erlendri grundu. Þannig starfrækti hún meðal annars ferðaþjónustuna Storð um tíma, öðru nafni Green Energy Travel Iceland, ásamt Magnúsi R. Kjartanssyni leiðsögumanni.
Ragnheiður Erla hafði mikinn áhuga á spurningakeppnum og var hún meðal annars dómari og spurningahöfundur í Gettu betur í Ríkissjónvarpinu á árunum 1991, 1992 og 1997.
Ragnheiður var ógift og barnlaus en systkini hennar eru þau Helga Hrefna Bjarnadóttir, fædd 1955, og Stefán Örn Bjarnason, fæddur 1957.
Útför Ragnheiðar fer fram frá Garðakirkju miðvikudaginn 8. apríl klukkan 15.
