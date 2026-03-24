Af og frá að viðræður séu hafnar Birgir Olgeirsson skrifar 24. mars 2026 13:04 Búast má við að yfirlýsing Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á Facebook í dag sé beint að frétt Morgunblaðsins frá því í morgun og að einhverju leyti Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrverandi forseta Íslands, sem hefur haldið því fram að viðræður við Evrópusambandið séu hafnar áður en þjóðin greiðir atkvæði um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið í lok ágúst. Vísir/Lýður Valberg Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir af og frá að viðræðurnar við Evrópusambandið séu hafnar. Hún telur rétt að koma þessu skýrt á framfæri við þjóð sína í ljósi umræðu undanfarna daga. Þó Þorgerður nefni það ekki beint er tilurð skrifa hennar vafalaust frétt Morgunblaðsins frá því í morgun og skrif Ólafs Ragnars Grímsson, fyrrverandi forseta Íslands, á samfélagsmiðlinum X undanfarna viku. Þorgerður skrifar á Facebook að verið sé að afvegaleiða umræðuna með þessum skrifum. Ólafur sagði á samfélagsmiðlinum X að samningaviðræður Íslands við Evrópusambandið væru þegar hafnar, og það áður en þjóðin greiðir atkvæði um áframhaldandi viðræður 29. ágúst næstkomandi. Clearly negotiations with #EU HAVE ALREADY STARTED; ignoring the referendum at the end of August! Not enough ‘to trust the nation “ to quote the favorite phrase. One must also RESPECT the nation, the will of the people.P.s What are “Iceland’s specific realities” they discussed? https://t.co/1HyonjQQRQ— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) March 18, 2026 Sú túlkun hans kom meðal annars í kjölfar færslu Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, eftir fund hennar með Þorgerði í Brussel, þar sem Marta sagði að ef Íslendingar kysu að halda áfram viðræðum væri ESB staðráðið í að flýta samningaviðræðum um forgangsmál Íslands. Hún sagði jafnframt að þær hefðu rætt „sérstakar aðstæður Íslands“. Í frétt Morgunblaðsins frá því í morgun var síðan haft eftir viðmælendum að Þorgerður teldi líklegra að Evrópusambandið tæki upp íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið en að Ísland lagaði sig að sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sambandsins. Þetta á Þorgerður að hafa sagt á fundi með forvígismönnum íslenskra millilandaviðskiptaráða á fundi í utanríkisráðuneytinu í síðustu viku. Þá var jafnframt haft eftir viðmælanda að Þorgerður hefði sagt að embætti fiskveiðikommissara gæti komið í hlut Íslendings ef til aðildar kæmi.Ólafur Ragnar skrifaði um þessa frétt Morgunblaðsins á X í morgun þar sem hann sagði að samkvæmt fréttinni væri Þorgerður virkilega stolt af árangri sínum í viðræðum við Evrópusambandið. According to @morgunbladid the FM @thorgkatrin is very proud of her success in the negotiations with the #EU. pic.twitter.com/uAL8SeRhpR— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) March 24, 2026 Þorgerður vísar ekki beint í frétt Morgunblaðsins eða skrif Ólafs Ragnars en segir að ákveðin hagsmunaöfl hér á landi vinni leynt og ljóst að því að ala á ótta og tortryggni í garð þjóðaratkvæðagreiðslunnar og Evrópusambandsins. Hún segir andstæðinga EES-samningsins hafa beitt sömu aðferðum á sínum tíma en sagan sýni að samningurinn sé sá allra mikilvægasti viðskiptasamningur sem Íslendingar hafi gert. „Þetta mál er mun stærra en svo að nokkrir útvaldir hagsmunaaðilar fái að ákveða og hafa áhrif á hvað okkur er fyrir bestu. Sömu aðilar og stóðu að baki stjórnarandstöðuflokkunum í lengsta málþófi sögunnar síðasta sumar, í máli sem snerist um að þjóðin fengi réttláta hlutdeild í hennar eigin fiskveiðiauðlind. Þjóðin sá það sem betur fer í gegnum sérhagsmunagæsluna þá. Og ég veit að hún gerir það aftur núna.“ Þorgerður segir að ríkisstjórnin sé að taka eitt skref í einu í þessu máli, meta stöðuna og vanda sig fyrir Ísland. „Það er enginn kominn lengra og það fer enginn lengra nema þjóðin segi já. Sama hvað sagt er og reynt er að fullyrða þá er það ferlið sem við erum að vinna eftir. Einfaldara verður það ekki.“ Undanfarið hefur komið ákall frá stjórnarandstöðuflokkum um að Þorgerður Katrín og ríkisstjórnin geri grein fyrir hvað hafi farið á milli þeirra og fulltrúa Evrópusambandsins í aðdraganda þess að þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður var lögð fram. Þorgerður mun mæta til fundar við utanríkismálanefnd Alþingis í fyrramálið þar sem búast má fastlega við að fulltrúar minnihlutans í utanríkismálanefnd muni óska svara frá ráðherra um það. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Mest lesið Gefa út gula viðvörun fyrir allt landið Veður Starfsmaður leikskóla rekinn vegna atviks en foreldrar ekki látnir vita Innlent Stofnun atvinnuveganna: Matvælastofnun og Fiskistofa lagðar niður Innlent „Trúi ekki öðru en að hún taki þetta til sín“ Innlent Trump „svindlaði“ í kosningum í Flórída Erlent „Við megum vera vond við börn“ Innlent „Þið komið ekki til Íslands til að brjóta af ykkur“ Innlent Ein lægð fjarlægist en önnur djúp nálgast Veður Viðræður eða ekki viðræður, þarna er efinn Erlent „Okkar bestu menn valdir í afísinguna“ Innlent Fleiri fréttir Grænlendingar gætu verið í lykilstöðu Af og frá að viðræður séu hafnar „Trúi ekki öðru en að hún taki þetta til sín“ Ísraelar hyggjast hernema suðurhluta Líbanon Vonskuveðrið gengið yfir og Danir kjósa í dag „Við megum vera vond við börn“ Sýnileiki öryggisgæslu aukinn eftir hópaárás „Þið komið ekki til Íslands til að brjóta af ykkur“ Telja litla áhættu af notkun vagnanna en ráðfæra sig við ríkislögreglustjóra Starfsmaður leikskóla rekinn vegna atviks en foreldrar ekki látnir vita Ekki skylt að upplýsa um trúarlegar slátrunaraðferðir Reikna með að rýmingu verði aflétt í hádeginu Þeir svartsýnustu trúi varla að Trump muni ráðast á Kúbu Stofnun atvinnuveganna: Matvælastofnun og Fiskistofa lagðar niður Úttekt á loftslagsstjórnsýslu frestast fram á haust „Gærdagurinn reyndi á kerfið sem stóð sig vel“ „Okkar bestu menn valdir í afísinguna“ Mikið að gera á mörgum vígstöðvum Óhjákvæmilegt að Ísland fái sjálfkeyrandi ökutæki Fluginu aflýst eftir að vélin rann út af akbraut Rýma hús á Seyðisfirði Fylgi Samfylkingar ekki verið minna í eitt ár Hátt í hundrað skjálftar út af Reykjanesi Glæný könnun, óveðrið og sjálfkeyrandi bílar Flugvél fór út af og öllum brautum lokað Fjórðungur Hringvegarins lokaður Drengur skar mann í Strætó Saka stjórnarþingmenn um að vanvirða bændur Skjálftahrina á Reykjaneshrygg Öllu innanlandsflugi aflýst Sjá meira