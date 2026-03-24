Klopp: „Real-orðrómurinn kjaft­æði“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jürgen Klopp segist ekki endilega vera sestur í helgan stein þegar kemur að þjálfun.

Jürgen Klopp segir ekkert til í orðrómi þess efnis að hann verði næsti knattspyrnustjóri Real Madrid. Hins vegar geti vel verið að hann snúi aftur í þjálfun.

Klopp hefur ekki þjálfað síðan hann hætti hjá Liverpool vorið 2024. Síðasta rúma árið hefur hann starfað hjá Red Bull.

Klopp hefur verið orðaður við Real Madrid og rætt um að hann gæti tekið við liðinu í sumar. Þjóðverjinn segir það af og frá.

„Ef Real Madrid hefði hringt hefðum við heyrt af því núna. En það er kjaftæði. Þeir hafa ekki hringt, ekki einu sinni. Þið getið spurt umboðsmanninn minn. Þeir hafa heldur ekki hringt í hann,“ sagði Klopp á kynningu Magenta- sjónvarpsstöðvarinnar fyrir heimsmeistaramótið í sumar.

„Núna hugsa ég ekkert um það enda engin ástæða til. Ég er orðinn býsna gamall en er ekki alveg búinn sem þjálfari. Ég er ekki kominn á eftirlaunaaldur. Hver veit hvað gerist í framtíðinni? En það er ekkert ákveðið.“

Álvaro Arbeloa tók við Real Madrid þegar Xabi Alonso var sagt upp störfum í byrjun ársins.

Klopp, sem er 58 ára, stýrði Liverpool í níu ár. Þar áður þjálfaði hann Borussia Dortmund og Mainz í heimalandinu.

