Mikið að gera á mörgum vígstöðvum Samúel Karl Ólason skrifar 23. mars 2026 21:29 Björgunarsveitarmenn að störfum á Sandskeiði undir kvöld. Landsbjörg Björgunarsveitarmenn hafa haft í nógu að snúast á mörgum vígstöðvum í dag. Vegum hefur verið lokað víða um land og hefur þurft að koma fólki sem setið hefur fast til aðstoðar. Mikið að gera á mörgum vígstöðvum. Hellisheiði var lokað í dag og komu björgunarsveitarmenn fólki þar til aðstoðar. Þá var svipað upp á teningnum undir Hafnarfjalli í kvöld. Þar var veginum lokað og er hann enn lokaður þegar þetta er skrifað. Þrjár björgunarsveitir voru kallaðar út vegna aðstæðna þar. Björgunarfélag Akraness, Björgunarsveitin Brák úr Borgarnesi og Björgunarsveitin Ok úr Borgarfirði. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir í samtali við Vísi að störfum björgunarsveita undir Hafnarfjalli virðist vera að ljúka en þar lentu þó nokkrir í vandræðum. Einn vörubíll var fastur, auk fólksbíla og annarra farartækja. Opnað var fyrir fólk til að gista á Laxárbakka en ekki liggur fyrir hve margir þáðu það. Svipuð staða var uppi í Öræfum í dag. Þar sem björgunarsveitarmenn komu föstu fólki til aðstoðar. Þá voru sveitir á Siglufirði og Ólafsfirði einnig kallaðar út til að hjálpa fólki sem var fast í Strákagöngum á Siglufjarðarvegi. Þar voru allavega fjórir bílar fastir inni í göngunum. Einn vörubíl og fólksbílar en moksturstæki komst ekki framhjá þeim. Þá þurfti að ferja 24 til Siglufjarðar. Hægt er að fylgjast með lokunum og fregnum af færð og umferð hér á vef Vegagerðarinnar.