Það tók Kolbein Birgi Finnsson aðeins tvo deildarleiki til að sannfæra norska félagið Vålerenga um að kaupa vinstri bakvörðinn.
Óslóarfélagið tilkynnir það á vefsíðu sinni að það sé búið að kaupa Kolbein frá hollenska félaginu Utrecht. Kolbeinn hefur skrifað undir fjögurra ára samning við Vålerenga. „Finnsson er okkar“ er fyrirsögnin.
Kolbeinn kom til félagsins á láni með kauprétti en heillaði Norðmennina strax.
„Þetta er mjög góð tilfinning. Ég fann það strax eftir nokkra daga að þetta væri staður sem ég vildi vera á lengur. Nú er það orðið að veruleika og það gleður mig mjög,“ segir Kolbeinn.
Íslenski bakkvörðurinn hefur staðið sig vel og spilað allar níutíu mínúturnar í sigrunum á Sandefjord og Rosenborg í upphafi úrvalsdeildarinnar.
„Hann hefur staðið sig frábærlega innan vallar sem utan síðan hann kom og er gegnheill fagmaður í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Hann stendur fyrir það sem við sem félag viljum þegar kemur að menningaruppbyggingu og viljanum til að taka stöðugt ný skref,“ sagði Joacim Jonsson, yfirmaður íþróttamála hjá VIF, um Kolbein.
Þessi 26 ára gamli leikmaður hefur verið hjá mörgum félögum á ferlinum. Áður en hann fór til hollenska liðsins Utrecht spilaði hann með Lyngby í Danmörku. Hann hefur einnig spilað með varaliðum Borussia Dortmund og Brentford auk U21-liðs Groningen.
𝗙𝗶𝗻𝗻𝘀𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗿 𝘃å𝗿 | 𝟮𝟬𝟮𝟵 💙https://t.co/UMUTxXpcCd pic.twitter.com/XAxlz3Iaip— Vålerenga Fotball Elite (@ValerengaOslo) March 23, 2026
