Írar eru orðnir mjög spenntir fyrir komandi umspili um sæti á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram seinna í sumar og eftir ævintýralegan endi á undankeppninni er óhætt að írska þjóðin sé forvitin um íslenska landsliðsþjálfara sinn.
Írar eru tveimur sigrum frá því að vera með á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og Heimir Hallgrímsson væri þá að fara með sitt annað landslið á HM eftir að hafa farið með íslenska landsliðið á HM í Rússlandi 2018.
Írar mæta fyrst Tékkum í Prag og vinnist sá leikur verður hreinn úrslitaleikur á heimavelli á móti Dönum eða Norður-Makedóníu. Í boði er sæti í A-riðli HM þar sem eru líka Mexíkó, Suður-Kórea og Suður-Afríka.
View this post on Instagram A post shared by Irish Independent (@independent.ie)
A post shared by Irish Independent (@independent.ie)
Daniel McDonnell, fótboltafréttaritari Irish Independent, ferðaðist til Íslands og fór út í Vestmannaeyjar til að hitta fólkið sem mótaði líf Heimis löngu áður en hann hóf störf í alþjóðlegum fótbolta.
Útkoman er heimildarmynd sem fékk nafnið: „Finding Heimir: An exclusive Irish Independent documentary“.
„Í gegnum samtöl við bræður Heimis, besta vin hans úr æsku, fyrrverandi kokk liðsins sem nú er hluti af fjölskyldunni og heimamenn sem fylgdust með honum vaxa úr grasi sem ungur leikmaður yfir í að verða yfirvegaður þjálfari, kemur skýr mynd í ljós: samfélag, auðmýkt og umhyggja eru undirstaða þjálfaraheimspeki Heimis,“ segir í texta um myndina.
Þar segir enn fremur: „Þetta er portrett af þjálfara sem er ekki mótaður af egói, heldur af fólkinu og staðnum sem gerðu hann að þeim sem hann er.“
McDonnell fer í fótboltahöllina og heimsækir kaffiskúrinn sem Heimir barðist fyrir að fengi að standa áfram sem er sá sami og finna má oft Heimi í þau skipti sem hann er heima í Vestmannaeyjum.
Þessa athyglisverðu heimildarmynd má sjá alla hér fyrir neðan.