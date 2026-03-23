„Mjög dapur í langan tíma" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. mars 2026 23:00 Jude Bellingham meiddist í byrjun febrúar en spilaði aftur um helgina. Getty/Denis Doyle Enski landsliðsmiðjumaðurinn Jude Bellingham viðurkenndi að hann hefði verið „mjög dapur í langan tíma" á meðan hann vann að því að jafna sig af meiðslum aftan í læri. Bellingham átti endurkomu í lið Real Madrid í 3-2 sigri liðsins á Atlético Madrid í spænsku deildinni í gær. Miðjumaðurinn kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik í dramatískum grannaslag á Bernabéu en þetta var hans fyrsti leikur síðan 1. febrúar. Bellingham hefur líka verið valinn af Thomas Tuchel í enska landsliðið fyrir komandi landsleikjahlé. Meiðsli hafa takmarkað Bellingham við aðeins fimmtán byrjunarliðsleiki í spænsku deildinni á þessu tímabili, þar sem hann jafnaði sig fyrst af axlaraðgerð í sumar sem hélt honum frá keppni fram í miðjan september. Hann fékk síðan hnút í lærið aðeins tíu mínútum eftir að deildarleikur gegn Rayo Vallecano hófst í síðasta mánuði. Bataferlið var mjög langt „Bataferlið var mjög langt, sjö vikur, langt og erfitt. Ég var mjög dapur í langan tíma, en nú er ég ánægður því ég er kominn aftur á æfingar með liðsfélögum mínum," sagði Bellingham. Enski landsliðsmaðurinn átti stórkostlegt fyrsta tímabil hjá Madrid, skoraði nítján deildarmörk á tímabilinu 2023-24, en hefur ekki náð sömu hæðum á tveimur síðari tímabilum og hefur hingað til skorað fjórum sinnum í spænsku deildinni á tímabilinu 2025-26. Real Madrid hefur líka átt erfitt tímabil, þar sem þjálfarinn Xabi Alonso var rekinn í janúar og Álvaro Arbeloa tók við. Úrslitin hafa batnað undanfarnar vikur, með sigri á Manchester City í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar og nú sigri á Atlético í grannaslagnum. Liðið er að spila ótrúlega vel „Liðið er að spila ótrúlega vel núna, verjast vel og sækja vel, sérstaklega í síðustu tveimur eða þremur leikjum," sagði Bellingham. Bellingham hrósaði liðsfélögum sínum, Vinícius Júnior og Fede Valverde, sem eru í frábæru formi og skoruðu báðir gegn Atlético, en þeir höfðu einnig skorað mörk í leikjunum tveimur gegn City. Finna alltaf leið „Á erfiðum tímum finna þeir tveir alltaf leið til að lyfta sér upp á hærra plan til að hjálpa liðinu. Þegar við vorum með mikið af meiðslum hafa þeir alltaf hjálpað liðinu. Fede er frábært dæmi um það hugarfar og Vini er dæmi um hvernig á að koma til baka eftir erfiða tíma. Það sem þeir eru að gera núna er ótrúlegt," sagði Bellingham.