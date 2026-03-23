Löng biðröð myndaðist þegar sala á nýjum HM-treyjum Noregs hófst á mánudag en á sama tíma fær hátt verð á treyjunum harða gagnrýni frá sumum.
Norðmenn eru að taka þátt í sínu fyrsta heimsmeistaramóti í 28 ár og liðið er uppfullt af stórstjörnum úr Evrópuboltanum. Áhuginn á norska landsliðinu er því í hæstu hæðum.
Norsku HM-treyjurnar seldust eins og heitar lummur í stuðningsmannabúðinni við Stórþingið í Ósló í dag. Að sögn Avisa Oslo biðu sumir í klukkutíma í röð til að tryggja sér flíkina sem norsku stjörnurnar munu klæðast á lokamótinu í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Ekki eru þó allir hrifnir af verðlaginu á treyjunum. Verðið fyrir einfaldari stuðningsmannaútgáfuna er 1249 norskar krónur. Upprunalegu treyjurnar sem leikmennirnir munu nota á HM kosta 1849 krónur eða meira en 23 þúsund talið í íslenskum krónum.
Sá sem vill auk þess fá nafn leikmanns á bakið þarf að borga vel yfir tvö þúsund norskar krónur fyrir dýrustu útgáfuna eða meira en 25 þúsund krónur.
Þetta fær fótboltaáhugamanninn og þingsmanninn Kristján Mími Kristjánsson til að sjá rautt.
Mímir er hálfíslenskur, á íslenskan föður og norska móður. Hann er fæddur og uppalinn í Stavangri.
„Þetta er algjörlega galið. 1849 norskar krónur fyrir treyju er að mínu mati alveg fáránlegt,“ sagði Mímir í samtali við Nettavisen.
Hann kaupir ekki þau rök að stuðningsmannaútgáfan sé hagkvæmari kostur.
„Þetta er ótrúlega lélegt bragð. Langflestir geta látið sér eftirlíkingu duga, en jafnvel hún er allt of dýr. Niðurstaðan er sú að það skapast stéttaskipting á skólalóðinni milli þeirra sem eiga dýrustu treyjuna og þeirra sem eiga hana ekki. Fyrir einstæða móður er þúsundkall aukalega ekki eitthvað sem maður getur bara hent út hér og þar,“ sagði Kristján Mímir sem er 39 ára gamall og hefur verið þingmaður fyrir Rogaland frá 2021
Norska knattspyrnusambandið bendir á að það sé framleiðandinn Nike sem ákveður verðið á treyjunum.
„Allt verður dýrara í dag. Matur í búðinni er dýrari og föt almennt eru dýrari. Þannig verður það líklega líka með fótboltatreyjurnar,“ sagði Jan Ove Nystuen, viðskiptastjóri sambandsins, við Nettavisen.