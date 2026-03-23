Eigandi OnlyFans látinn Lovísa Arnardóttir skrifar 23. mars 2026 13:31 Radvinsky keypti móðurfélag OnlyFans árið 2018. Vísir/Getty Leonid Radvinsky, eigandi OnlyFans, er látinn, 43 ára. Hann lést úr krabbameini. OnlyFans var stofnað 2016 og Radvinsky eignaðist móðurfélag þess, Fenix International Limited, árið 2018. Í frétt Reuters segir að hann hafi verið stjórnarformaður félagsins og meirihlutaeigandi. „Það er með mikilli sorg sem við tilkynnum andlát Leo Radvinsky. Leo lést friðsamlega eftir langa baráttu við krabbamein," sagði talsmaður OnlyFans í tilkynningu. „Fjölskylda hans hefur óskað eftir næði á þessum erfiðum tímum," segir enn fremur í tilkynningunni. Í frétt Reuters segir einnig að Radvinsky hafi rekið sjóðinn Leo og einbeitt sér að fjárfestingum í tæknifyrirtækjum. Radvinsky var búsettur í Bretlandi en var af amerískum og úkraínskum uppruna. OnlyFans var stofnað árið 2016 af breska frumkvöðlinum Tim Stokely. Á miðlinum getur fólk selt aðgang að klámfengnu efni. Síðan varð gríðarlega vinsæl í Covid-19 heimsfaraldrinum. Reuters greindi frá því í janúar að OnlyFans væri að kanna sölu á meirihluta hlutafjár til fjárfestingarfyrirtækisins Architect Capital í samningi sem metur fyrirtækið á um 5,5 milljarða dala, að meðtöldum skuldum.