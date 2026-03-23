Eyjagöng sækja í sig veðrið með nýjum hluthöfum Birgir Olgeirsson skrifar 23. mars 2026 13:07 Haraldur Pálsson er framkvæmdastjóri félagsins Eyjaganga. Við hlið hans má sjá hvernig gangamuninn gæti litið út frá Heimaey. Vísir/Samsett Verkefnið um jarðgöng til Vestmannaeyja er ekki lengur aðeins hugmynd á teikniborðinu. Með tilkomu nýrra hluthafa á borð við Landsbankann og N1 nálgast Eyjagöng nú fjárhagslegt markmið sitt hratt, á sama tíma og undirbúningur jarðgrunnsrannsókna fer af stað í lok apríl. Eyjagöng safnar fjármagni til að geta hafið rannsóknir á fýsileika slíkra ganga en með nýjustu hluthöfunum nálgast félagið markmiðið sitt óðfluga að safna 200 milljónum króna. Auk Landsbankans er Íslandsbanki einnig í hluthafahópnum en bankarnir tveir voru á sínum tíma lykilaðilar í fjármögnun Hvalfjarðarganga. Þá hafa Bergur-Huginn, dótturfélag Síldarvinnslunnar, og Bylgja VE 75 gengið frá greiðslu hlutafjár ásamt svæðisbundnum bakhjörlum á borð við Eignarhaldsfélag Suðurlands hf., sem er meðal annars í eigu sveitarfélaga á Suðurlandi, og Tölvunnar ehf. í Vestmannaeyjum. Áætlað að er göngin verði 18 kílómetra löng og nái niður á 220 metra dýpi undir sjávarmáli.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Meðal annarra hluthafa eru Vestmannaeyjabær, Rangárþing eystra, Ísfélag hf., Vinnslustöðin hf., DVG Fasteignafélag og Sion ehf. Með rannsóknum yrði dregið úr óvissu varðandi kostnaðinn við að gera 18 kílómetra löng jarðgöng á milli lands og eyja. Fýsileikarannsóknir fara af stað í vor Og það er gangur á verkefninu. Í lok apríl verður hafist handa við kjarnaboranir á Eiðinum í Heimaey. Þegar þeim er lokið verður farið í kjarnaborun í Landeyjasandi við bæinn Kross. Ræktunarsamband Flóa og Skeiða sér um kjarnaboranirnar og er búist við að þeim ljúki í júlí. Því næst verður farið í hljóðbrotsmælingar í sumar sem Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, munu hafa umsjón með. Gert er ráð fyrir að Vestmannaeyjagöngin opnist í Hánni sunnan við Sprönguna. Hringtorg myndi tengja jarðgöngin við gatnakerfi bæjarins.Eyjagöng ehf. Auk Ræktunarsambands Flóa og Skeiða og ÍSOR njóta Eyjagöng liðsinnis Vegagerðarinnar, verkfræðistofunnar Eflu og ráðgjafafyrirtækisins Völubergs. Óvissan um kostnað hefur staðið í vegi Framkvæmdastjóri Eyjaganga er Haraldur Pálsson en hann segir að gerðar hafi verið skýrslur um möguleikann á jarðgöngum milli lands og eyja. Þær skýrslur séu þó allar því marki brenndar að ekki voru til rannsóknir á fýsileika ganganna, sem gerði kostnaðarmatið illmögulegt. Horft er til að Vestmannaeyjagöng gætu orðið hagvaxtaraukandi og samfélagslega mikilvæg. Vísir Ekki hafi verið vilji fyrir því hjá hinu opinbera að ráðast í slíkar rannsóknir, því var félagið Eyjagöng stofnað til að koma þessum rannsóknum í farveg og lífi í verkefnið. Lokanir Landeyjahafnar styrki málstaðinn „Við viljum meina að göng milli lands og eyja muni hafa mikla hagvaxtaraukningu fyrir Ísland,“ segir Haraldur í samtali við Vísi. Þannig sjái hluthafar hag í þessu verkefni, það er sá samfélagslegi ávinningur sem yrði fyrst og fremst af því. Landeyjahöfn er lokuð að jafnaði 46 daga á ári. Vísir/Egill „Í því samhengi má benda á að það eru 30 dagar síðan síðast var siglt í Landeyjahöfn. Hún er lokuð að jafnaði 46 daga á ári og ferðir falla niður 100 daga á ári,“ segir Haraldur. Veggjald nefnt sem líkleg leið Án nauðsynlegra rannsókna er óvissan enn um sinn of mikil, en vonir standa til að henni verði eytt að mestu með jarðgrunnsrannsóknum sem hefjast í lok apríl. Verði göngin að veruleika yrðu þau væntanlega fjármögnuð með veggjaldi. „En þeir sem þurfa að ferðast á milli lands og eyja greiða veggjald þegar þeir ferðast með Herjólfi. Þannig að fólk er nú þegar vant því,“ segir Haraldur. Vestmannaeyjar Samgöngur Jarðgöng á Íslandi