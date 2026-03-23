Óvæntustu deilur ársins: „Ég hata ekki börn“

Poppstjörnuna Chappell Roan óraði sennilega ekki fyrir því þegar hún fékk sér morgunmat á hóteli í Sao Paulo í gærmorgun að hún myndi reita bæði fótboltamanninn Jorginho og borgarstjóra Rio de Janeiro til reiði. Stjúpdóttir Jorginho hafði gengið framhjá borði Roan og fengið skammir í hattinn frá öryggisverði í kjölfarið. Roan segir öryggisvörðinn hafa verið á vegum hótelsins og hún hati ekki börn.
Ítalsk-brasilíski miðjumaðurinn Jorge Luiz Frello Filho, betur þekktur sem Jorginho, gerði það gott hjá Napoli og Chelsea fyrir nokkrum árum en spilar í dag fyrir Flamengo í Rio de Janeiro.
Jorginho er giftur írsku söngkonunni Catherine Harding, á með henni einn son og er jafnframt stjúpfaðir ellefu ára dóttur Harding sem hún á með leikaranum Jude Law. Framkoma Roan í garð þessarar stjúpdóttur var kveikjan að færslu Jorginho á Instagram-hringrás hans í gær.
Þar sagði hann konu sína og stjúpdóttur hafa lent í miður skemmtilegu atviki þann morguninn. Mæðgurnar hefðu verið staddar í borginni til að fara á tónlistarhátíðina Lollapalooza þar sem Chappell Roan er eitt af aðalnúmerunum.
„Þennan morguninn vaknaði dóttir mín ótrúlega spennt, hún útbjó meira að segja skilti því hún var svo glöð að sjá tónlistarmann sem hún dáist að, eða dáðist að,“ skrifaði hann í færslunni og taggaði Chappell Roan.
Af tilviljun hefðu mæðgurnar verið á sama hóteli og Roan og við morgunverðinn hefði Roan labbað framhjá borði þeirra.
„Dóttir mín, eins og börn gera, bar kennsl á hana, varð spennt og vildi vera viss um að þetta væri virkilega hún. Það versta er að hún fór ekki einu sinni upp að henni. Hún gekk einfaldlega framhjá borði söngkonunnar, leit á hana til að staðfesta að þetta væri hún, brosti og fór aftur til mömmu sinnar. Hún sagði ekki neitt, bað ekki um neitt,“ skrifaði Jorginho.
Það næsta sem gerðist hafa verið í algjöru ósamræmi við aðdragandann.
„Stór öryggisvörður kom að borðinu meðan þær voru enn að fá sér morgunmat og byrjaði að tala á aggressívan máta við bæði konu mína og dóttur, sagði að hún ætti ekki að leyfa dóttur minni að „vera ókurteis“ eða „áreita“ annað fólk. Í hreinskilni sagt veit ég ekki á hvaða tímapunkti það telst sem áreitni að ganga framhjá borði einhvers og líta upp til að sjá hver situr þar,“ skrifaði fótboltamaðurinn.
„Hann sagðist meira að segja ætla að kvarta formlega yfir þeim til hótelsins meðan ellefu ára dóttir mín sat þarna með tárin í augunum. Dóttur minni var hræðilega illa brugðið og grét heilmikið.“
Jorginho sagðist vera vanur ýmsu eftir feril sinn í boltanum, hann þekkti berskjöldun frægðarinnar og skildi vel hvernig mörk virkuðu. Þarna hefði ekki verið að fara á svig við mörk einhvers eða sýna viðkomandi ókurteisi.
„Þetta var bara barn að dást að einhverjum. Það er sorglegt að sjá svona framkomu frá þeim sem ætti að skilja mikilvægi aðdáenda. Þegar allt kemur til alls eru það þeir sem byggja þetta allt saman upp,“ skrifaði Jorginho.
Hann vonaðist til að þetta myndi gefa Roan tækifæri til að líta inn á við. Loks skrifaði hann í hástöfum: „ÁN AÐDÁENDA ÞINNA VÆRIR ÞÚ EKKI NEITT. OG TIL AÐDÁENDANNA, HÚN Á ÁST YKKAR EKKI SKILIÐ.“
Færsla Jorginho vakti skiljanlega mikil viðbrögð enda er hann með um fimm milljón fylgjendur á Instagram. Til marks um sterk viðbrögðin þá sendi Eduardo Cavaliere, borgarstjóri Rio de Janeiro, frá sér yfirlýsingu á X.
„Svo lengi sem ég stýri þessari borg - mun þessi stelpa Chappell Roan, aldrei koma fram á Todo Mundo no Rio!“ skrifaði Cavaliere í færslunni en Todo Mundo no Rio er stærsta tónlistarhátíðin þar á bæ.
Roan brást við yfirlýsingum Jorginho síðdegis á sunnudag með myndbandi á Instagram-hringrás sinni. Hún sagðist „leið fyrir hönd móður og dóttur“ sem hefðu ekki átt slíkt skilið. Hins vegar hefði hún ekki verið meðvituð um atvikið og þetta hefði ekki verið hennar persónulegi öryggisvörður.
„Ég sá ekki einu sinni konu og barn, það kom enginn upp að mér, enginn truflaði mig,“ sagði söngkonan.
„Ég sat bara við morgunverðarborðið á hótelinu... ég bað öryggisvörðinn ekki um að tala við þessar mæðgur. Þær komu ekki upp að mér. Þær gerðu ekki neitt. Það er ósanngjarnt fyrir öryggisverði að álykta að fólk sé í vondri trú þegar það er engin ástæða fyrir því,“ sagði Roan.
„Ég hata ekki fólk sem eru aðdáendur tónlistarinnar minnar. Ég hata ekki börn, það er klikkað,“ sagði hún jafnframt.
Hún bað mæðgurnar að lokum afsökunar vegna atviksins: „Ef ykkur leið óþægilega gerir það mig mjög leiða. Þið áttuð það ekki skilið.“
Ein helsta ástæðan fyrir því að fólk hefur dregið skýringar Roan í efa er að hún hefur átt í erfiðu sambandi við aðdáendur og frægðina. Fyrir tveimur árum sendi hún frá sér yfirlýsingu þar sem hún bað fólk um að virða mörk hennar, láta hana í friði og hætta að haga sér undarlega í kringum hana. Á rauða dreglinum hefur hún sömuleiðis átt það til að skammast í ljósmyndurum og fjölmiðlafólki.
En sögunni var þó ekki lokið með afsökunarbeiðni Roan því söngkonan Catherine Harding birti sína hlið á sögunni skömmu síðar. „Þetta var ekki öryggisvörður frá hótelinu, ég get fullyrt það, hann passar upp á tónlistarmenn,“ sagði Harding um manninn sem skammaðist í þeim mæðgum.
„Ég veit nú ekki hvort þetta var hennar persónulegi öryggisvörður en hann var með, svo það er allt sem ég veit. Sendi hún hann til okkar? Ég veit það ekki, ég vona ekki. En á sama tíma berðu ákveðna ábyrgð þegar þú ert fræg manneskja á að fólkið sem vinnur fyrir þig séu að haga sér í samræmi við óskir þínar,“ sagði Harding.
Hún bætti við að það væri stórt vandamál ef öryggisvörðurinn hefði hagað sér þvert á óskir Roan. Dóttirin hefði ekki reynt að taka mynd af sér með Roan heldur einungis litið á hana og brosað. Öryggisvörðurinn hefði verið ógnandi og aggressívur.
„Ég reyndi að útskýra fyrir honum að hún væri barn og hún væri bara spennt að sjá listamann sem hún elskaði,“ sagði Harding.
Loks sagðist hún vona að Roan hefði ekkert vitað um málið og ekki sent öryggisvörðinn sinn til þeirra. Hún væri hæfileikaríkur tónlistarmaður og þær hefðu ferðast alla leið til Sao Paulo til að sjá hana.
„Þetta var afmælisgjöfin hennar, hún hafði beðið um miðana,“ sagði Harding. Þær hefðu hins vegar endað á að sleppa tónleikum Roan eftir þessa leiðinlegu uppákomu.