Fótbolti

Hjörtur kallaður inn í hópinn fyrir meiddan Daníel Leó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hjörtur Hermannsson verður með í leikjunum gegn Kanada og Haítí. Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Image

Hjörtur Hermannsson hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn fyrir æfingaleiki gegn Kanada og Haítí vegna meiðsla Daníels Leó Grétarssonar.

Daníel Leó meiddist í 2-0 tapi Sönderjyske fyrir Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Hann hefur verið lykilmaður í miðri vörn Íslands frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við þjálfarastöðunni.

Hjörtur Hermannsson, leikmaður Volos í Grikklandi, hefur verið kallaður inn í hans stað og mun koma til móts við hópinn sem kemur saman í vikunni vestanhafs. Leikurinn gegn Kanada fer fram í Toronto á laugardaginn.

Báðir leikir Íslands gegn Kanada og Haítí verða í opinni dagskrá á Sýn Sport.

Landsliðshópur Íslands gegn Kanada og Haítí

  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylldand - 13 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 20 leikir
  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir

  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 27 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 13 leikir, 1 mark
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir*
  • Hjörtur Hermansson - Volos
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 51 leikur, 2 mörk
  • Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 65 leikir, 4 mörk
  • Aron Einar Gunnarsson - Al Gharafa-SC - 107 leikir, 5 mörk
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montréal - 7 leikir
  • Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 56 leikir, 5 mörk

  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 41 leikur, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðursson - Víkingur R. - 84 leikir, 27 mörk
  • Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 34 leikir, 1 mark
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 10 leikir
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 6 leikir
  • Jón Dagur Þorsteinsson - SK Brann - 52 leikir, 6 mörk
  • Mikael Neville Anderson - Djurgardens IF - 37 leikir, 2 mörk
  • Arnór Sigurðsson - Malmö FF - 34 leikir, 2 mörk

  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 7 leikir, 1 mark
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 16 leikir, 7 mörk
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 28 leikir, 3 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 9 leikir, 2 mörk

*Daníel Leó Grétarsson dróg sig úr hópnum vegna meiðsla. 

Landslið karla í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið