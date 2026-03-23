Hjörtur kallaður inn í hópinn fyrir meiddan Daníel Leó

Hjörtur Hermannsson hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðshópinn fyrir æfingaleiki gegn Kanada og Haítí vegna meiðsla Daníels Leó Grétarssonar.
Daníel Leó meiddist í 2-0 tapi Sönderjyske fyrir Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Hann hefur verið lykilmaður í miðri vörn Íslands frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við þjálfarastöðunni.
Hjörtur Hermannsson, leikmaður Volos í Grikklandi, hefur verið kallaður inn í hans stað og mun koma til móts við hópinn sem kemur saman í vikunni vestanhafs. Leikurinn gegn Kanada fer fram í Toronto á laugardaginn.
Báðir leikir Íslands gegn Kanada og Haítí verða í opinni dagskrá á Sýn Sport.
Landsliðshópur Íslands gegn Kanada og Haítí
*Daníel Leó Grétarsson dróg sig úr hópnum vegna meiðsla.