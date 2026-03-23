Benítez kippti Sverri út af eftir óheppilegt sjálfsmark Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. mars 2026 10:01 Boltinn skoppaði óheppilega af öxlinni hjá Sverri Inga. Getty/Franco Arland Rafael Benítez ákvað að taka engar frekari áhættur og skipti Sverri Inga Ingasyni af velli um leið og hann skoraði, mjög óheppilegt, sjálfsmark í gærkvöldi. Panathinaikos var 2-0 yfir og þurfti nauðsynlega á sigri að halda því liðið hefur dregist verulega úr toppbaráttunni í gríska boltanum. Á 82. mínútu fékk Sverrir, sem var fyrirliði í þessum leik, boltann í öxlina eftir fyrirgjöf og setti hann óvart í eigið net. Hann var síðan tekinn strax af velli og Panathinaikos fékk ekki fleiri mörk á sig. Sverrir er nú á leið í landsliðsverkefni, æfingaleiki með Íslandi gegn Kanada og Haítí þann 28. og 31. mars. Hann snýr svo aftur til átaka með Panathinaikos í apríl, þegar úrslitakeppni grísku deildarinnar hefst. Panathinaikos er í 4. sætinu eins og er með 49 stig, ellefu stigum frá toppliði AEK Aþenu og átta stigum á eftir PAOK sem situr í þriðja sætinu. Olympiacos er í 2. sætinu með 58 stig.