Benítez kippti Sverri út af eftir ó­heppi­legt sjálfs­mark

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Boltinn skoppaði óheppilega af öxlinni hjá Sverri Inga.  Getty/Franco Arland

Rafael Benítez ákvað að taka engar frekari áhættur og skipti Sverri Inga Ingasyni af velli um leið og hann skoraði, mjög óheppilegt, sjálfsmark í gærkvöldi.

Panathinaikos var 2-0 yfir og þurfti nauðsynlega á sigri að halda því liðið hefur dregist verulega úr toppbaráttunni í gríska boltanum.

Á 82. mínútu fékk Sverrir, sem var fyrirliði í þessum leik, boltann í öxlina eftir fyrirgjöf og setti hann óvart í eigið net.

Hann var síðan tekinn strax af velli og Panathinaikos fékk ekki fleiri mörk á sig.

Sverrir er nú á leið í landsliðsverkefni, æfingaleiki með Íslandi gegn Kanada og Haítí þann 28. og 31. mars. Hann snýr svo aftur til átaka með Panathinaikos í apríl, þegar úrslitakeppni grísku deildarinnar hefst.

Panathinaikos er í 4. sætinu eins og er með 49 stig, ellefu stigum frá toppliði AEK Aþenu og átta stigum á eftir PAOK sem situr í þriðja sætinu. Olympiacos er í 2. sætinu með 58 stig.

