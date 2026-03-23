Hákon Arnar Haraldsson hefði átt að fá rautt spjald fyrir að stjaka við Mason Greenwood, að mati þjálfara Marseille, Habib Beye.
Þjálfarinn var brjálaður eftir 2-1 tap Marseille gegn Lille í gærkvöldi og gagnrýndi dómarann fyrir að gefa Hákoni og liðsfélaga hans ekki beint rautt spjald.
Atvikin áttu sér stað á 13. mínútu. Calvin Verdonk tæklaði Mason Greenwood til jarðar og Greenwood brást illa við. Hákon kom Verdonk til varnar og ýtti fast í Greenwood.
Greenwood gat ekki haldið leik áfram lengur en í fimm mínútur og var skipt af velli vegna meiðsla eftir tæklinguna.
pic.twitter.com/WWZeGB7Nxr— 🧎🏼 (@_Flosc) March 22, 2026
„Þetta var stjórnlaust, árásargjarnt og ofbeldisfullt hjá Haraldsson,“ sagði Beye eftir leik.
„Jafnvel þó við lítum á það sem svo að hann [Greenwood] sé ekki rændur upplögðu marktækifæri þegar Verdonk brýtur, þá er þetta ofbeldisfullt brot og hann fer meiddur af velli.
Svo kemur Haraldsson og hrindir honum í bakið. En það þarf greinilega að kýla menn til að fá rautt spjald, allt í lagi… Svona ofbeldi verður að refsa. Þeir gáfu þeim gul spjöld en við missum leikmann af meiddan af velli og það gjörbreytir leiknum fyrir okkur.“
Hákon Arnar Haraldsson var á sínum stað í liði Lille þegar það vann dísætan 2-1 útisigur gegn Marseille í dag. Lille minnkaði þar með forskot Marseille í tvö stig í baráttunni um 3. sæti frönsku 1. deildarinnar í fótbolta.