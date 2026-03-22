Hákon Arnar Haraldsson var á sínum stað í liði Lille þegar það vann dísætan 2-1 útisigur gegn Marseille í dag. Lille minnkaði þar með forskot Marseille í tvö stig í baráttunni um 3. sæti frönsku 1. deildarinnar í fótbolta.
Arsenal-táningurinn Ethan Nwaneri kom Marseille yfir skömmu fyrir hálfleik og var staðan 1-0 í hálfleik.
Snemma í seinni hálfleik náði Belginn reynslumikl Thomas Meunier hins vegar að jafna metin og hann lagði svo upp sigurmark franska markahróksins Olivier Giroud undir lokin.
Marseille er með 49 stig í 3. sæti, eftir 27 umferðir, en Lyon og Lille eru núna jöfn að stigum í næstu sætum, með 47 stig, stigi fyrir ofan Monaco í harðri baráttu um sem besta Evrópusætið. PSG og Lens eru mun ofar í efstu sætunum, með 60 og 59 stig.