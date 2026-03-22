Fótbolti

Viktor fékk víti en skelfi­leg mar­tröð FCK heldur á­fram

Sindri Sverrisson skrifar
Viktor Bjarki Daðason kom inná sem varamaður og sá til þess að FCK næði að laga stöðuna en það dugði ekki til.
Viktor Bjarki Daðason kom inná sem varamaður og sá til þess að FCK næði að laga stöðuna en það dugði ekki til. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard

Stórveldið FC Kaupmannahöfn er áfram í tómu tjóni í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta og tapaði enn einum leiknum í dag, 2-1 á heimavelli gegn Fredericia.

Rúnar Alex Rúnarsson hélt sæti sínu í marki FCK en þurfti líkt og í síðasta leik að sætta sig við að sækja boltann tvívegis í netið.

Bæði mörk gestanna komu í fyrri hálfleik og það var ekki fyrr en seint í uppbótartíma, eftir að Viktor Bjarki Daðason var mættur inná, sem FCK minnkaði muninn. 

Dæmd var vítaspyrna vegna brots á Viktori og Youssoufa Moukoko skoraði úr vítinu en það dugði skammt, jafnvel þó að Fredericia missti á sama tíma Svenn Crone af velli með rautt spjald fyrir brotið á Viktori.

Þar með hefur FCK tapað sjö af síðustu átta leikjum sínum og gert eitt jafntefli. Hrun liðsins hafði í för með sér að það endaði í fallhlutanum þegar deildinni var skipt upp, og er FCK aðeins með 29 stig úr 24 leikjum, sex stigum frá fallsæti.

Danski boltinn

