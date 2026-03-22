Stórveldið FC Kaupmannahöfn er áfram í tómu tjóni í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta og tapaði enn einum leiknum í dag, 2-1 á heimavelli gegn Fredericia.
Rúnar Alex Rúnarsson hélt sæti sínu í marki FCK en þurfti líkt og í síðasta leik að sætta sig við að sækja boltann tvívegis í netið.
Bæði mörk gestanna komu í fyrri hálfleik og það var ekki fyrr en seint í uppbótartíma, eftir að Viktor Bjarki Daðason var mættur inná, sem FCK minnkaði muninn.
Dæmd var vítaspyrna vegna brots á Viktori og Youssoufa Moukoko skoraði úr vítinu en það dugði skammt, jafnvel þó að Fredericia missti á sama tíma Svenn Crone af velli með rautt spjald fyrir brotið á Viktori.
Þar með hefur FCK tapað sjö af síðustu átta leikjum sínum og gert eitt jafntefli. Hrun liðsins hafði í för með sér að það endaði í fallhlutanum þegar deildinni var skipt upp, og er FCK aðeins með 29 stig úr 24 leikjum, sex stigum frá fallsæti.