Fótbolti

Kol­beinn lagði upp í sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kolbeinn lagði upp í góðum útisigri á Lerkendal. Getty/Ahmad Mora

Kolbeinn Birgir Finnsson lagði upp annað marka Vålerenga í 2-0 útisigri á Rosenborg í Þrándheimi í annarri umferð norsku úrvalsdeildarinnar í dag.

Kolbeinn byrjaði í vinstri bakvarðarstöðunni hjá Vålerenga sem hafði unnið 1-0 sigur á Sandefjord í fyrstu umferðinni. Rosenborg leitaði fyrstu stiganna eftir að hafa tapað 2-0 fyrir Molde í fyrsta leik.

Markalaust var í hálfleik en Kolbeinn gaf boltann á Carl Lange sem negldi boltann í netið utan teigs á 58 mínútu. Fimm mínútum síðar tvöfaldaði Ivan Näsberg forystu Vålerenga eftr hornspyrnu.

Vålerenga vann 2-0 sigur og er því með fullt hús á toppi deildarinnar eftir tvo leiki en önnur lið eiga enn eftir að spila í umferðinni.

Norski boltinn

