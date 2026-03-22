Kolbeinn lagði upp í sigri Valur Páll Eiríksson skrifar 22. mars 2026 15:28 Kolbeinn lagði upp í góðum útisigri á Lerkendal. Getty/Ahmad Mora Kolbeinn Birgir Finnsson lagði upp annað marka Vålerenga í 2-0 útisigri á Rosenborg í Þrándheimi í annarri umferð norsku úrvalsdeildarinnar í dag. Kolbeinn byrjaði í vinstri bakvarðarstöðunni hjá Vålerenga sem hafði unnið 1-0 sigur á Sandefjord í fyrstu umferðinni. Rosenborg leitaði fyrstu stiganna eftir að hafa tapað 2-0 fyrir Molde í fyrsta leik. Markalaust var í hálfleik en Kolbeinn gaf boltann á Carl Lange sem negldi boltann í netið utan teigs á 58 mínútu. Fimm mínútum síðar tvöfaldaði Ivan Näsberg forystu Vålerenga eftr hornspyrnu. Vålerenga vann 2-0 sigur og er því með fullt hús á toppi deildarinnar eftir tvo leiki en önnur lið eiga enn eftir að spila í umferðinni.