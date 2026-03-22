Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir var allt í öllu í liði Angel City sem vann 3-1 útisigur á Bay FC í San Francisco í nótt. Englarnir fara á topp NWSL-deildarinnar með sigrinum.
Angel City hafði unnið 4-0 sigur á Chicago Stars í fyrstu umferð deildarinnar áður en kom að heimsókninni til San Francisco í nótt.
Sveindís Jane fór þar fyrir Englunum og kom liðinu yfir eftir aðeins þriggja mínútna leik. Hálftíma síðar gerði hún vel að hrista af sér tvo varnarmenn og lagði boltann fyrir Gisele Thompson sem tvöfaldaði forskot Englanna.
Í byrjun síðari hálfleiks skallaði hún svo inn hornspyrnu Evelyn Shores til að skora sitt annað mark og koma Angel City 3-0 yfir. Bay FC tókst að minnka muninn í kjölfarið en 3-1 sigur staðreynd.
Angel City er eftir sigurinn með sex stig á toppi deildarinnar, jafnt Houston Dash og Portland Thorns að stigum.
