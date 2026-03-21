Lokað verður fyrir umferð um þjóðveg 1 milli Víkur og Kirkjubæjarklausturs klukkan ellefu í kvöld vegna veðurs. Sömuleiðis verður Fjarðarheiði lokað klukkan tíu af sömu ástæðu.
Frá þessu er greint á vef Vegagerðarinnar en ekki liggur fyrir hve lengi lokanirnar munu standa yfir.
Gular viðvaranir taka gildi í kvöld á Suðausturlandi, Austfjörðum og Austurlandi að Glettingi og standa yfir til hádegis á morgun. Búist er við allt að 23 m/s, snjókomu eða slyddu og litlu skyggni, að því er segir á vef Veðurstofunnar.
Talsvert rask hefur verið á umferð undanfarinn sólarhring vegna illviðris víða um land. Fyrr í dag var meðal annars lokað fyrir umferð um Öxnadalsheiði, Bröttubrekku og Holtavörðuheiði vegna veðurs. Þá var ófært um Steingrímsfjarðarheiði um stund og Dynjandisheiði verður lokuð alla helgina.
Lokað er fyrir umferð um Öxnadalsheiði en opnað hefur verið fyrir umferð um Holtavörðuheiði. Gular veðurviðvaranir eru fallnar úr gildi.